Maulbeerwalde

In Maulbeerwalde gibt es wieder einen Ortsbeirat. Nicole Bley, Simone Gerchel und Andreas Francke sind die Mitglieder. Alle drei vertreten die Wählergemeinschaft Heiligengraber Land. Die Neuwahl des Ortsbeirates in Maulbeerwalde wurde notwendig, weil sich das alte Gremium zum 1. November 2021 aufgelöst hatte.

Nach der Wahl am 27. März traf sich der Ortsbeirat am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Maulbeerwalde zu seiner konstituierenden Sitzung. Nicole Bley ist neue Ortsvorsteherin. Simone Gerchel übernimmt das Amt ihrer Stellvertreterin. Die Wahl erfolgte öffentlich und jeweils einstimmig.

Maulbeerwalde hat einen neuen Ortsbeirat gewählt

Für Christiane Hamelow, Hauptamtsleiterin und Wahlleiterin der Gemeinde Heiligengrabe, ist Maulbeerwalde ein Beispiel für eine funktionierende Gemeinschaft. „Es ist schön, dass sich das Gremium schon vor der Sitzung abgestimmt hat und sich einig über die Besetzung ist“, so Hamelow. Die Wahlbeteiligung am 27. März lag bei 41,6 Prozent.

Von 161 wahlberechtigten Bürgern gaben 67 ihre Stimme ab. „In unserer Gemeinde liegt die Wahlbeteiligung regelmäßig zwischen 40 und 60 Prozent“, sagte Hamelow.

Christiana Hamelow ist Hauptamtsleiterin und Wahlleiterin in der Gemeinde Heiligengrabe. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Neuwahl des Ortsbeirates in Maulbeerwalde war zwingend notwendig

Seit der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 bildeten Ortsvorsteherin Nicole Bley und ihre Stellvertreterin Silke Huber den Ortsbeirat. Zwei Beiräte sind das absolute personelle Minimum. Damit ist dieser arbeitsfähig, muss aber bei einem weiteren Ausfall neu gewählt werden.

Genau vor dieser Situation stand der Ortsbeirat in Maulbeerwalde im Herbst vergangenen Jahres. Beirätin Silke Huber gab ihr Amt zum 1. November auf. Hintergrund: Sie zog um und verließ den Ort. Damit stand Nicole Bley allein da und war nicht mehr arbeitsfähig.

Ein Ortsbeirat hat Vorteile für die Bürger, wie Christiane Hamelow bei der Sitzung unterstrich: „Auf kurzem Wege können Dinge angesprochen und geklärt werden. Das ist Grundlage für eine gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Ortsbeirat.“

Nicole Bley ist alte und neue Ortsvorsteherin in Maulbeerwalde

Sieben Einwohner folgten der Einladung zur konstituierenden Ortsbeiratsitzung. Die alte und neue Ortsvorsteherin Nicole Bley stellte die Pläne für den Sitzungsturnus vor. In jedem Quartal ist eine Zusammenkunft geplant. Darüber hinaus werden Sitzungen bei wichtigen Terminen einberufen.

„Es soll doch in Maulbeerwalde weitergehen, deshalb habe ich mich wieder zur Wahl aufgestellt“, sagte Nicole Bley über ihre Motivation. Auf die gute Unterstützung ihrer Mitstreiter im Ortbeirat freut sie sich.

Nicole Bley, Simone Gerchel und Andreas Francke sind motiviert für den Ortsbeirat Maulbeerwalde

Für Simone Gerchel ist die Mitarbeit im Ortsbeirat Neuland. „Ich möchte, dass die Dorfgemeinschaft wieder angekurbelt wird, wegen der Corona-Krise ist ja viel eingeschlafen. Jetzt werden wir die Einwohner wieder animieren, an den Veranstaltungen teilzunehmen“, sagte Simone Gerchel.

Für sie ist ein Ortsbeirat unerlässlich: „Her können wir kleine Dinge auf kurzem Wege erledigen.“ Andreas Francke hat bereits Erfahrungen in der Kommunalpolitik. Von 2014 bis 2019 gehörte er zum Ortsbeirat und war zudem Gemeindevertreter.

In der Gemeinde Heiligengrabe steht der größte Ortsteil ohne Ortsbeirat da

In der Gemeinde Heiligengrabe steht ausgerechnet der größte und gleichnamige Ortsteil seit der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 ohne Ortsbeirat da. Der Grund ist der Mangel an Bewerbern. Zwei Wahlanläufe scheiterten.

Somit trifft Gemeindebürgermeister Holger Kippenhahn laufende Entscheidungen im Tagesgeschäft für den Ortsteil Heiligengrabe, die Gemeindevertreter verabschieden weitere Beschlüsse. Wie doch noch in der laufenden Legislaturperiode ein neuer Ortsbeirat in Heiligengrabe gewählt werden kann, erläuterte Holger Kippenhahn bei der Sitzung der Gemeindevertreter im März.

Bürger aus Heiligengrabe können Interesse an Mitarbeit im Ortsbeirat schriftlich bekunden

„Es gab bisher leider keine schriftlichen Interessenbekundungen“, sagte Christiane Hamelow am Freitag auf Nachfrage der MAZ. Andreas Francke kann das auch nicht verstehen. „Ich habe mit einigen jungen Leuten aus Heiligengrabe darüber gesprochen, aber sie befürchten, dass das zuviel Verantwortung für sie wird“, sagte Francke. „Auch wenn wir hier nur kleine Dinge entscheiden, werden sie aber vor Ort entschieden“, so Andreas Francke über die Vorteile dieses Gremiums.

Von Christamaria Ruch