Schmeling-Halle könnte Dorfgemeinschaftshaus werden

Sewekow

Sie ist Veranstaltungsort für Konzerte, Kabarett und Lesungen, Turnhalle und lockt mit einer Bowlingbahn. Nun könnte die Max-Schmeling-Halle in Sewekow nach und nach zum Dorfgemeinschaftshaus für den Ort werden. Diesen Entwicklungsprozess schilderte auf der jüngsten Ortsbeiratssitzung Sewekows Ortsvorsteher Martin Schäfer.

Auf der Sitzung wurde auch deutlich, dass der Sewekower Heimatverein die von ihm organisierten Veranstaltungen nun selbst gastronomisch versorgen will. „Es steht dem Verein auch frei, einen Caterer anzuheuern“, bemerkte Martin Schäfer. Das gelte übrigens für jeden anderen, der in der eine Veranstaltung durchführen möchte. Für die Vergabe und Genehmigung sei die Stadt Wittstock als Halleneigentümer zuständig.

Der Ortsbeirat sprach über die Zukunft der Max-Schmeling-Halle. Quelle: Christian Bark

Bisher hatte das Seehotel Ichlim die Halle betrieben. Dieser Vertrag wird laut Martin Schäfer nun aber nicht fortgesetzt. Lediglich für die Bowlingbahn besitzt das Hotel noch einen Nutzungsvertrag. „Anfangs haben wir unsere Veranstaltungen noch mit dem Hotel gemeinsam versorgt“, berichtete die Heimatvereinsvorsitzende Heidi Schäfer. Für elf Veranstaltungen könne der Verein laut Vertrag die Halle im Jahr für sich beanspruchen. „Wir hatten uns schon früher gefragt, ob wir die Versorgung nicht auch selbst hinbekommen“, sagte Heidi Schäfer weiter.

Verein versorgt seine Veranstaltungen selbst

Dafür gebe es im Verein nun eine eigene Arbeitsgemeinschaft „ Gastronomie“. „Bei den jüngsten Veranstaltung hat das ganz gut geklappt“, blickte die Vorsitzende zurück. Demnächst stehe eine Inventur an. „Der Verein ist da auf einem guten Weg. Wir haben alle Möglichkeiten dazu, das allein zu schaffen“, sagte Martin Schäfer. „Wichtig ist, dass wir dabei den Überblick behalten, wer gerade die Halle nutzt und wer wann was reinigt oder saniert“, so der Ortsvorsteher weiter. Hier seien der Ortsbeirat und das Gebäudemanagement der Stadt Ansprechpartner. Darüber hinaus müsse bei einem geplanten neuen Schließsystem darauf geachtet werden, dass nicht jeder mit einem Universalschlüssel in jeden Bereich der Halle gelangen kann.

Ein Oktoberfest hat es dieses Jahr in der Max-Schmeling-Halle nicht gegeben. Denkbar wären solche Veranstaltungen aber weiterhin. Quelle: Christian Bark

Am Ende der Planungen durch die Stadt stehe nun also die Entwicklung der Halle zum Dorfgemeinschaftshaus. Ein sehr großes, wie es auf der Sitzung anklang. Und für einige, eher kleinere Veranstaltungen ist die Halle Martin Schäfer zufolge auch weniger geeignet. Dabei brachte er die alte Schule ins Spiel, die aktuell noch als Dorfgemeinschaftshaus dient. „Sie muss als öffentliches Gebäude unbedingt erhalten bleiben“, betonte der Ortsvorsteher. Das historische Gebäude habe für die Sewekower zudem einen hohen ideellen Wert und solle deshalb nicht in private Hände gehen. Es stelle sich aber die Frage nach ihrem künftigen Nutzen. „Da machen wir uns gerade Gedanken drüber“, erklärte der Ortsvorsteher. Ob nun als Museum, Jugendclub oder Veranstaltungsort in Kombination mit der Schmeling-Halle, das stehe noch völlig offen.

Von Christian Bark