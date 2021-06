Heiligengrabe

Swiss Krono stellt am Standort in Heiligengrabe seine Weichen für die Zukunft. 250 bis 300 Millionen Euro werden dort in den kommenden fünf Jahren investiert. Damit bleibt der Standort zukunfts- und wettbewerbsfähig. Aktuell sind dort 850 Mitarbeiter, darunter 44 Auszubildende, tätig. Die Swiss Krono Group mit Sitz in der Schweiz ist einer der weltweit führenden Hersteller von Holzwerkstoffen.

Hendrik Hecht, Standortleiter Swiss Krono in Heiligengrabe, stellte die Fünfjahresplanung bei der Gemeindevertretersitzung von Heiligengrabe am Dienstagabend im Bürgerhaus in Blumenthal vor. „Es geht um die großen Entwicklungsleitlinien am Standort“, sagte Hecht.

Swiss Krono investiert in Heiligengrabe 250 bis 300 Millionen Euro bis 2025

Die Großprojekte umfassen die Bereiche Logistik, Produktionserweiterung, Energieerzeugung, Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie die Erweiterung des Werksgeländes. „Der Standort ist ausgereizt, deshalb investieren wir in das qualitative Wachstum“, so Hendrik Hecht. Hier eine Übersicht zu den Vorhaben.

Neubau eines Hochregallagers

Ein Hochregallager zur vollautomatischen Bestückung und zum Abtransport in der Fußbodenproduktion entsteht von 2021 bis 2023. Das Investitionsvolumen umfasst 15 Millionen Euro. Beschichtete Fußbodenplatten sollen dort sortimentsgerecht aufbewahrt und kommissioniert werden.

Die Halle ist 85 Meter lang, 29 Meter breit und 42 Meter hoch. Mit der Vollautomatisierung entfallen Gabelstaplerverkehre auf dem Gelände; damit sinkt auch das Gefährdungspotenzial für das Personal. „Es wird keine Entlassungen geben“, sagte Hendrik Hecht.

Hendrik Hecht ist Standortleiter Swiss Krono in Heiligengrabe. Quelle: Christamaria Ruch

Neuer Lkw-Parkplatz

Ein neuer Lkw-Parkplatz mit Stellfläche für bis zu 100 Fahrzeuge entsteht bis 2022. Dafür werden 1,8 Millionen Euro investiert. In diesem Zuge verbessern sich die Parkmöglichkeiten für den Swiss-Krono-Lieferverkehr. Dies reduziert gleichzeitig die Belastungen des Verkehrsaufkommens an der B 189. Dieser so genannte Vorstauplatz entsteht im Gewerbegebiet Liebenthal.

Umbau des Kommisionierlagers

Das Kommissionierlager wird in diesem Jahr für eine Million Euro umgebaut. Damit reagiert Swiss Krono auf den steigenden Onlinehandel. In diesem Zuge werden die Versandkapazitäten verdoppelt: Bis zu 200 Sendungen täglich sind dann möglich. Der jährliche Versand von derzeit 0,6 Millionen Quadratmeter Laminat verdoppelt sich bis 2025.

Neue Anlage zur Fußbodenproduktion

In der Planung befindet sich der Neubau einer Anlage für die Fußbodenproduktion. Dabei sollen bis 2025 insgesamt 18 Millionen Euro investiert werden. Die Bereiche Papier- und Flüssigdruckanlagen werden in Teilschritten ausgebaut und die Kurztaktpresse 6 erneuert. Dadurch können die MDF- und HDF-Platten aus der Produktion direkt vor Ort zur Fußbodenproduktion eingesetzt werden. „Für diese Investition ist viel Vorlauf notwendig“, sagte Hendrik Hecht.

Neubau Biomasse- und Kreislaufholzenergieanlage

Ebenfalls geplant ist der Neubau einer Biomasse- und Kreislaufholzenergieanlage. Von 2023 bis 2024 werden dort 60 Millionen Euro investiert. In diesem Zuge wird das nachhaltige Profil innerhalb der Kreislaufwirtschaft ausgebaut, denn Swiss Krono entkoppelt sich damit nahezu vollständig vom Erdgasverbrauch.

Neues Restaurant

Ein neues Restaurant mit Außenterrasse entsteht für die Belegschaft für zwei Millionen Euro und wird 2022 fertig. Es bietet Platz für 120 Gäste (unter Corona-Bedingungen 45 Plätze). In der Küche können täglich bis zu 400 Portionen gekocht werden. „Wir haben den Anspruch, ein moderner Arbeitgeber zu sein“, sagte Hendrik Hecht zu diesem Investitionsschritt.

Neues Sozialgebäude

In der Planung befindet sich der Bau eines neuen und barrierefreien Sozialgebäudes. Bis 2023 werden acht Millionen Euro in den zweigeschossigen Neubau investiert. 500 Umkleideplätze stehen bereit. Der Betriebsrat und die Praxis der Betriebsärztin haben dort ihren Sitz, außerdem entstehen weitere Büroeinheiten.

Expansion um 51 Hektar

Swiss Krono expandiert um 51 Hektar. Deshalb wird bis 2025 das Areal entlang der Bahntrasse des RE 6 über eine Unterführung der Bahntrasse erschlossen und entwickelt. Die Gemeindevertreter erteilten dem Vorhaben im März 2020 grünes Licht.

Die Erweiterung zeigt auch, wie stark sich das Werk seit seiner Gründung im Jahre 1992 entwickelt hat. Dort könnte der Holzlagerplatz einen neuen Standort finden. „Der Vorentwurf für die Planung ist fertig und geht bald in den Bauausschuss“, sagte Gemeindebürgermeister Holger Kippenhahn.

Swiss Krono Group hat weltweit zehn Standorte

Innerhalb der Swiss Krono Group existieren zehn Werke weltweit. Heiligengrabe ist der zweitgrößte Standort. Mit den millionenschweren Investitionen behält Heiligengrabe diese Position und verbessert sie leicht, so Standortleiter Hendrik Hecht.

„Bei diesen Investitionen haben wir uns gegen Standorte der Swiss Krono Group in den USA und Russland durchgesetzt“, sagte Hendrik Hecht. „Für die Gemeinde ist dieses Investitionsprogramm eine Freude und ein klares Bekenntnis zum Standort“, sagte Hans-Heinrich Grünhagen als Vorsitzender der Gemeindevertreter.

Von Christamaria Ruch