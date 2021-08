Wittstock

Der vor zwei Jahren eröffnete Wohnmobilstellplatz an der Rheinsberger Straße 22 in Wittstock erfreut sich sichtlich wachsender Beliebtheit. An manchen Tagen reichen die zwölf Parkplätze gar nicht für alle Fahrzeuge, weshalb einige auf den benachbarten Aldi-Parkplatz auswichen.

Der Platz bietet Campern die Möglichkeit der Frischwasserver- und Grauwasserentsorgung sowie Stromanschlüsse. Seit Mai können die Parkflächen wieder genutzt werden, zuvor war der Platz wegen der Corona-Verordnungen gesperrt gewesen.

Zwölf Plätze mit Wasser-, Abwasser- und Stromversorgung stehen auf dem Platz hinter dem Aldi-Markt in der Rheinsberger Straße für Wohnmobile bereit. Quelle: Christian Bark

Die große Resonanz durch Camper spiegelt sich laut Wittstocks Stadtsprecher Jean Dibbert auch in den Nutzerzahlen wider. So sind dieses Jahr bisher 590 Tagestickets verkauft worden. 2020 waren es nur 490. „Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 100 Reisemobile ergibt 20 Prozent“, erklärt der Stadtsprecher. Damit ist außerdem die Zahl der Tagestickets, die 2019 während der Landesgartenschau (Laga) verkauft worden sind, bereits jetzt schon überschritten. Damals waren 582 Tickets verkauft worden. „Wir in diesem Jahr das Niveau wie im Jahr der Laga, nur eben ohne Laga“, so Jean Dibbert.

Ein Ticket kostet jeweils fünf Euro. Damit hat die Stadt 2021 bereits 2950 Euro an Stellplatzgebühren eingenommen. Keine Gebühren werden hingegen auf dem Stellplatz in Alt Daber erhoben, weshalb die Stadt hier keine eindeutige Aussage treffen kann, ob auch dieser Ort verstärkt Anfahrpunkt für Wohnmobile ist.

Camping boomt in Brandenburg

Die Errichtung weiterer Stellplätze ist laut Jean Dibbert zunächst nicht geplant. „Sollte sich das die kommenden Jahre aber so fortsetzen, werden wir reagieren müssen“, sagt der Stadtsprecher.

Camping und Urlaub im Wohnmobil hat in Brandenburg gerade Hochkonjunktur, wie Birgit Kunkel, Sprecherin der Tourismus-Marketing-Gesellschaft Brandenburg (TMB), informiert. „Im Corona-Jahr 2020 legte die Campingbranche erneut mit rund 1,53 Millionen Übernachtungen ein starkes Wachstum von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und erzielte damit einen weiteren Rekordwert“, sagt sie.

Der Campingplatz ist dieses Jahr gut ausgelastet. Quelle: Christian Bark

Die Zahl der Camper auf den 172 Plätzen in Brandenburg stieg im vergangenen Jahr auf 466.481 Camper, 2019 seien es noch 447.661 gewesen. Über 90 Prozent der Plätze im Land liegen laut TMB am Wasser. Das seien beste Voraussetzungen für einen erholsamen und naturnahen Urlaub.

Direkt am Wasser liegt auch der Campingplatz am Glambecksee. Etwa 50 Plätze stehen dort für Touristen, die anderen 50 für Dauercamper zur Verfügung. Platzbetreiber Erhard Lange ist bisher zufrieden mit der Saison. „Man merkt, dass sich der Inlandtourismus verstärkt hat“, sagt er. So suchten auch Camper seinen Platz auf, die sonst weiter nördlich an der Mecklenburgischen Seenplatte Urlaub gemacht hätten.

Karina Detke zeigt die neue Sauna am Glambecksee. Quelle: Christian Bark

Obwohl sich Erhard Lange nach wie vor über den coronabedingt verspäteten Saisonstart ärgert, blickt er doch optimistisch auf den Rest des Jahres. Das Faschingsfest Ende Juli sei ein voller Erfolg gewesen, mittlerweile flache der Hype auch etwas ab, weil vielerorts die Sommerferien geendet hätten und das Wetter wenig sommerlich sei.

Das habe aber auch eine positive Seite. Denn so würden die Campinggäste mehr die neue Sauna nutzen, die Erhard Lange dieses Jahr direkt vor dem See errichten lassen hat und die an warmen Tagen oft leer gewesen sei.

Von Christian Bark