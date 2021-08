Wittstock

Die Sommermonate mit ihren heißen trockenen Tagen machen den Grünanlagen und Straßenbäumen in der Region zu schaffen. In einigen Regionen Brandenburgs hatte es diesen Sommer aufgrund des extrem trockenen und warmen Junis bereits Wasserentnahmeverbote gegeben, etwa in der Landeshauptstadt Potsdam. In Prignitz und dem Ruppiner Land musste bisher noch nicht zu solchen Maßnahmen gegriffen werden. Zwar verbrauchen Kommunen stetig mehr Wasser für die Pflege ihrer Grünanlagen, ausgeklügelte Bewässerungssysteme und Brunnen sorgen aber für ausreichend Nachschub.

„Es kommt auf die Temperaturen und den sich daraus ergebenden Bedarf an“, erklärt etwa Wittstocks Stadtsprecher Jean Dibbert. In Spitzenzeiten würden bis zu 1800 Kubikmeter Wasser im Monat verbraucht. Das Gelände der Landesgartenschau (Laga) 2019 könne durch zwei Brunnenanlagen mit Tiefbrunnenpumpen, eine am Kyritzer Tor und im Friedrich-Ebert-Park in Nähe der Pritzwalker Straße, bedient werden.

Ein Brunnen befindet sich am Wasserspielplatz Kyritzer Tor. Quelle: Christian Bark

Die Brunnen sind laut Wittstocks Bauamtsleiter Benjamin Deutschmann bis zu 40 Meter tief. Die Stadt zahle dabei lediglich die Stromkosten für die Pumpen. Auf dem Laga-Gelände am Bleichwall gibt es zudem rund 60 Versenkregner. Die werden bei extrem heißen Tagen jeden zweiten Tag angestellt.

„Meistens lassen wir sie zwischen 22 und 4 Uhr laufen“, sagt Benjamin Deutschmann. Wo die Versenkregner nicht hinkommen, werde über rund 30 Unterflurhydranten beregnet. Das machen dann Heike Würtz und ihr Gärtnerteam vom Bauhof, die unter der Woche täglich in den Wittstocker Grünanlagen unterwegs sind. Einen von ihnen gepflanzten Baum am Dosseteich bewässern die Gärtner übrigens von Hand.

Benjamin Deutschmann vor einem der Unterflurhydranten Quelle: Christian Bark

In der Dossestadt sind zudem auch Privatleute gegen die Trockenheit engagiert. So kümmert sich etwa der ehemalige Tiefbauamtsleiter Frank Wilcke um die zusätzliche Bewässerung von Straßenbäumen. Häufig nachwässern muss der Bauhof vor allem Bäume in der Innenstadt. Aufgrund versiegelter Flächen bekommen sie laut Benjamin Deutschmann oft nicht genug Regenwasser ab. Deshalb ist der Bauhof ab und an auch mit Feuerlöschfahrzeugen in der Stadt unterwegs, um diese Bäume zu wässern.

600 Wassersäcke an Neuruppiner Straßenbäumen

In Neuruppin werden vor allem Jungbäume mit sogenannten Wassersäcken versorgt. „Es wurden rund 600 Säcke á 65 Liter angebracht“, berichtet Heiko Rähse von der Stadtverwaltung. Die Säcke würden jede Woche und nach Bedarf nachgefüllt. Jeder Straßenbaum verbrauche 65 bis 130 Liter Wasser wöchentlich. Das Wasser werde aus der zentralen Wasserversorgung entnommen. Insgesamt sei die Stadt für die Unterhaltung von 470 000 Quadratmetern Grünfläche zuständig.

In Neuruppin werden Jungbäume mit Bewässerungssäcken frisch gehalten. Quelle: Privat

Eine gesicherte Bewässerung erfolgt laut Heiko Rähse nur in der historischen Gartenanlage „Tempelgarten“ sowie in den Grünflächenbereichen mit intensiver Staudenbepflanzung oder auch Strauchbepflanzung, wie etwa am Fontanedenkmal, Kübel im Innstadtbereich, am Schinkeldenkmal, Rosengarten und in Karwe an der Bahnhofstraße. „Übrige Grünbereiche mit Strauchbepflanzungen werden nur im Ausnahmefall bei extremer Trockenheit bewässert“, so Heiko Rähse.

Die Bewässerung von Rasenflächen, auch die im Innenstadtbereich, erfolge gar nicht, da dies in Anbetracht der zunehmenden Wasserknappheit in den trockenen Monaten weder ökologisch noch ökonomisch vertretbar sei. „Insofern müssen wir uns immer mehr darauf einstellen, grüne Plätze auf Dauer als grüne Oasen zu verlieren und diese, an den wachsenden Klimastress angepasst, vielleicht auch in ihrer Pflege umzustellen und etwa Trockenrasenstandorte zu entwickeln“, sagt der Stadtmitarbeiter.

Trockenheitsrisse an einem Straßenbaum in der Burgstraße. Quelle: Christian Bark

In Pritzwalk werden gut 2,3 Hektar Blumenrabatten und 80 Jungbäume gewässert. „Hierfür liegt der Wasserverbrauch bei rund 6 Kubikmetern am Tag“, informiert Katja Zeiger aus dem Bürgermeisterbüro. Das Wasser stamme aus einem eigenem Brunnen und werde mittels Wasserwagen transportiert.

Die Blumentöpfe werden mit speziellen Schläuchen von Hand bewässert. Quelle: Christian Bark

Katja Zeiger zufolge hat sich der Wasserverbrauch in den letzten beiden Jahren erhöht. Davon berichten auch Jean Dibbert und Heiko Rähse. Tatsächlich liegt der Verbrauch in Wittstock etwa beim Brunnen am Kyritzer Tor jetzt schon bei 3286 Kubikmetern.

Im vergangenen Jahr wurden laut Benjamin Deutschmann dort insgesamt nur 3729 Kubikmeter verbraucht. Das begründet sich dem Bauhofleiter zufolge aber darin, dass Heike Würtz erst letztes Jahr im September eingestellt worden ist. Zum Vergleich: der Wasserverbrauch des Brunnens lag zur Laga im Jahr 2019 bei stolzen 16 291 Kubikmetern.

Neben den Gärtnern sind außerdem Bauhofmitarbeiter in Wittstock unterwegs, um Blumentöpfe an den Straßenlaternen zu wässern. Dazu tragen diese einen Tornister auf dem Rücken, über den durch elektrische Pumpen das Wasser durch Schläuche den Pflanzen zugeführt wird. „Das größte Problem ist der Personalaufwand“, sagt Jean Dibbert. Immerhin verfüge man jetzt nur noch über einen Bruchteil der Helfer, die sich 2019 um das Laga-Gelände gekümmert hatten.

Von Christian Bark