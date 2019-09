Neues Ärztehaus in Wittstock bezogen

Wittstock

Das neue Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) am Bahnhof in Wittstock ist bezogen worden. Es befindet sich im ehemaligen Empfangsgebäude der Bahn, neben dem früheren Bahnhofshauptgebäude. Betrieben wird das Zentrum von der Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste-Gesellschaft (OGD), einem Tochterunternehmen der Ruppiner Kliniken in Neuruppin.

Allgemeinmedizin und Gynäkologie

Dort praktizieren Allgemeinmediziner und Gynäkologen. Ein Teilbereich des Erdgeschosses des Zentrums soll demnächst speziell auf die Behandlung von Kindern ausgerichtet werden. Im Erdgeschoss arbeitet bereits Hausarzt Wolfram Blank aus Königsberg. Er war eigentlich schon im Ruhestand, kehrte dann aber in Absprache mit der OGD doch wieder ins Berufsleben zurück.

Er werde bis Mitte Oktober im MVZ in Wittstock anzutreffen sein, sagt Susanne Rost, Leiterin in der OGD. Ab 14. Oktober, so der Plan, solle er dort von Allgemeinärztin Magdalena Maslowska abgelöst werden.

Wolfram Blank künftig in Freyenstein

Denn Wolfram Blank werde dann in Freyenstein praktizieren – einmal

Allgemeinmediziner Wolfram Blank soll ab 14. Oktober in Freyenstein praktizieren. Quelle: Björn Wagener

wöchentlich in der ehemaligen Schule. „Wir nehmen unseren medizinischen Versorgungsauftrag in der Fläche sehr ernst“, sagt Susanne Rost.

In der oberen Etage praktiziert Gynäkologe Nils Wuttke. „Er stellt gleichzeitig die Ausbildung von Kathrin Voss sicher“, wie Susanne Rost sagt. Kathrin Voss werde voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres ihre Facharztausbildung abschließen und dann Nils Wuttke im Bereich Gynäkologie in Wittstock ablösen. Ob er selbst danach weiterhin vor Ort tätig bleiben wird, stehe noch nicht fest. Susanne Rost würde es aber begrüßen.

In dem neuen Haus arbeiten zudem mehrere Medizinische Fachangestellte (MfA) im Laborbereich. Die Behandlungs- und Funktionsräume werden vom medizinischen Personal übereinstimmend als „sehr geräumig“ beschrieben.

Technische Ausstattung übernommen

Die technische Ausstattung stamme aus den früheren Räumen des Medizinischen Versorgungszentrums in der St.-Marien-Straße in Wittstock. In dem jetzt leer gezogenen Haus sollen künftig Wohnungen entstehen.

Das medizinische Equipment am neuen Ort sei komplett, lediglich die Dekoration der Räume fehle noch weitgehend. „Wir wollen als Hommage an den alten Bahnhof historische Fotos und Grundrisse vergrößern lassen und an den Wänden platzieren.“

Extrem gute Zusammenarbeit

Susanne Rost freut sich vor allem über die sehr verkehrsgünstige Lage des neuen Medizinischen Versorgungszentrums und lobt die „extrem gute Zusammenarbeit“ mit der Stadt Wittstock, die es gegeben habe, um das Ganze zu realisieren. Das OGD sei Mieter der Räume im MVZ.

Das ehemalige Empfangsgebäude der Bahn von 1885, in dem sich jetzt das MVZ befindet, ist zuvor komplett saniert worden. Damit konnte – neben dem Haupthaus – nun ein weiteres Bahnhofsgebäude einer dauerhaften neuen Nutzung zugeführt werden.

Von Björn Wagener