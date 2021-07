Heiligengrabe/Zempow

Mal im Herzen der Hochtechnologie in Heiligengrabe, mal mitten in der Natur in Zempow: Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne) erlebte bei seinem Besuch in der Region am Donnerstag ein Kontrastprogramm. Dennoch spielen beide Seiten ineinander. Worauf es dabei ankommt und welche Herausforderungen damit verbunden sind, nahm Axel Vogel bei seinen Stippvisiten hautnah wahr.

Axel Vogel (Mitte) zu Gast bei Swiss Krono in Heiligengrabe – hier mit Standortleiter Hendrik Hecht (r.) und Ingo Lehnhoff, Geschäftsführer Produktion und Technik, in der OSB-Leitstelle. Quelle: Björn Wagener

Zunächst ging es zu Swiss Krono in Heiligengrabe, dem weltweit agierenden und größten Hersteller von Holzwerkstoffen in der Region. Vor allem die Fußbodenproduktion ist ein wichtiger Geschäftszweig. Im Dezember 2020 lief der einmilliardste Quadratmeter Laminatfußboden vom Band.

Das Unternehmen beschäftigt in Heiligengrabe rund 860 Mitarbeiter. Axel Vogel sah sich gemeinsam mit Swiss-Krono-Standortleiter Hendrik Hecht sowie Ingo Lehnhoff, dem Geschäftsführer Produktion und Technik, und Vertriebsgeschäftsführer Uwe Jöst vor Ort um.

Größter Abnehmer von Holz in der Region

Es ging in die OSB-Leitstelle und in verschiedene Produktionshallen. Bei der Fahrt im Kleinbus

Blick auf einen kleinen Teil des Holzlagerplatzes von Swiss Krono in Heiligengrabe. Quelle: Björn Wagener

übers Gelände gab sich Vogel beeindruckt von den schier riesigen Mengen an Holz, die dort gelagert sind. „Schätzen Sie mal, wie lange das alles hier für die Produktion reicht?“, fragte Hendrik Hecht, der den Kleinbus fuhr – und antwortete gleich selbst: „eine Woche“.

Für Vogel war es der erste Besuch bei Swiss Krono in Heiligengrabe. Er kam, weil er sich den

Axel Vogel (r.) in einer Produktionshalle von Swiss Krono in Heiligengrabe – hier im Gespräch mit einem Mitarbeiter. Quelle: Björn Wagener

größten Einzelabnehmer von Holz aus der Landesforst ansehen wollte. Swiss Krono kauft rund 20 Prozent des dort angebotenen Gesamtvolumens. Außerdem ist das Unternehmen ein großer Arbeitgeber in einer strukturschwachen Region. Umfassende Investitionen sind von Swiss Krono bereits getätigt worden und weitere in Planung.

Betrachtet wurden am Donnerstag auch Fragen des Immissionsschutzes. „Wir haben hier genehmigungsrechtliche Verfahren, die nicht ganz einfach sind“, so Axel Vogel. Deshalb begleitete ihn in Heiligengrabe unter anderem der Referatsleiter für Immissionsschutz im Umweltministerium, Frank Beck. „Diese Anlage unterliegt besonderen immissionsschutzrechtlichen Anforderungen“, sagte er.

Ein Ankerpunkt im ländlichen Raum

Auf der Bio Ranch in Zempow erwartete ihn wenig später zunächst eine Fahrt auf einem Traktoranhänger. Mit dabei waren neben Gastgeber Wilhelm Schäkel auch der bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Clemens Rostock, Matthias Dittmer, Sprecher der Ortsgruppe Wittstock-Heiligengrabe von Bündnis 90/Grüne, und Silke Oldorf, stellvertretende Leiterin des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land.

Auf dem Traktor-Anhänger durch die Landschaft

Mit Swantje Schäkel am Steuer zuckelte das Gespann etwa 45 Minuten lang durch Felder, an

Landwirtschaftsminister Axel Vogel (2.v.l.) am Beginn einer Fahrt auf einem Traktor-Anhänger über Areale der Bio Ranch in Zempow. Außerdem mit dabei: Clemens Rostock (l.), Wilhelm Schäkel (3.v.l.), Silke Oldorf (4.v.l.) und Matthias Dittmer (5.v.l.). Am Steuer des Traktors sitzt Swantje Schäkel. Quelle: Björn Wagener

Rindern vorbei - und entlang von wilden Hecken – bis zu einem Feld mit Nutzhanf, auf dem sich die Gruppe umsah und von Wilhelm Schäkel nähere Infos zum Thema erhielt.

Unweit der Bio Ranch traf Axel Vogel mit einigen weiteren Zempowern zusammen – darunter Ortsvorsteher Ulrich Schnauder, Beirat Dirk Musche und der Wittstocker Stadtverordneten Vera Rettner (Fraktion SPD/Grüne).

Der Ort war wohl gewählt. Denn hier könnte künftig die geplante B 189n entlangführen.

Für den persönlichen Eindruck

Vogel sollte sich einen persönlichen Eindruck von der „unzerschnittenen Landschaft“ machen

Landwirtschaftsminister Axel Vogel (grüne Jacke) im Gespräch mit Zempows Ortsvorsteher Ulrich Schnauder (vorn) und weiteren Akteuren. Das Treffen fand an jedem Ort statt, an dem die B189n entlangführen würde, wenn sie gebaut wird. Quelle: Björn Wagener

können. Sie gehört zum Naturpark Stechlin-Ruppiner Land und gilt als eine der größten zusammenhängenden Naturräume Brandenburgs. Die Bürgerinitiative „B189n“ sieht diesen durch den Straßenbau bedroht und will ihn verhindern.

Die Verkehrswege, so die Mitstreiter der BI, sollten stärker auf die B198 und auf die Bahn verlagert werden. Vor allem Matthias Dittmer vertritt diese These vehement und setzt sich deshalb auch für die Wiederbelebung der Bahnverbindung von Wittstock nach Mirow ein.

Diskussion um geplanten Straßenbau

Ulrich Schnauder schlug in Zempow die Brücke zu Swiss Krono. „Es ist sehr zu begrüßen, dass dort Arbeitsplätze geschaffen und erhalten werden, aber das Ganze sollte mit einem verkehrspolitischen Rahmen einhergehen“, sagte er und verwies darauf, dass die neue Straßenverkehrsprognose 2030 des Landes Brandenburg nur noch von 3000 Fahrzeugen pro Tag auf der geplanten B189n zwischen Wittstock und Mirow ausgehe. Die Prognose für 2025 liege noch bei 6000 Fahrzeugen.

Axel Vogel will auf das Problem hinweisen

Axel Vogel kündigte an, bei diesbezüglichen Verhandlungen innerhalb der Landesregierung „auf das Problem hinzuweisen. Es gibt einige Punkte, die dazu raten, von dem Straßenbau Abstand zu nehmen“, sagte er in Zempow.

Nach Axel Vogels Besuch der Bio Ranch gab es im Ort noch eine nicht öffentliche Gesprächsrunde mit Zempower Einwohnern. Laut Ulrich Schnauder sei darin vor allem noch einmal das Thema Straßenbau B189n aufgegriffen worden. Vogel habe sich optimistisch gezeigt, dass es zu diesem Straßenbau nicht kommen werde.

Von Björn Wagener