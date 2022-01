Wittstock

Für sein Freiwilligenjahr war Asafh Paz de Lira 2017 nach Wittstock gekommen, wo er den Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) tatkräftig unterstützte. Dort spielte er auch in der Band „Wireless Connection“ Schlagzeug und Cajon. „Ich wollte mich vor allem bei der Integration von Flüchtlingen engagieren“, sagte der 32-jährige Brasilianer.

Werner Guskowski (r.) war lange Zeit Asafhs Vermieter. Quelle: Christian Bark

Deshalb war er, nachdem er Wittstock 2019 verlassen hatte, Anfang 2020 zurückgekehrt. Diesmal als Missionar der Evangelischen Organisation Elam. Doch der Corona-Lockdown brachte Hürden für das Projekt mit sich. „Letztlich habe ich in Wittstock geholfen, ein Onlinenetzwerk für Elam mit aufzubauen“, blickte Asafh zurück.

Wittstock war wie ein Zuhause für Asafh

Das hätte er von überall aus tun können, doch Wittstock und die Menschen waren ihn zuletzt so ans Herz gewachsen, dass er sich wieder für die Dossestadt entschied und bei seinem Freund Werner Guskowsky wohnte. „Die Stadt ist wie ein Zuhause für mich geworden“, sagte der Brasilianer.

Elfi-Marie Scheer überreichte Asafh ein Abschiedsgeschenk. Quelle: Christian Bark

Davon ausgehend, sein in São Paulo ausgestelltes Visum würde genügen, war er nach Deutschland gekommen. „In Deutschland gab es aber Scherereien, das Visum wurde nicht anerkannt“, berichtete Bandleiter Michael Heuer. Bis zuletzt hätten seine Freunde sich für Asafh bei den Behörden eingesetzt, genutzt hatte es nichts.

Nun muss der Brasilianer Deutschland verlassen. Seine Organisation sendet den Missionar nach England. „Das ist sehr schade aber auch eine berufliche Chance für Asafh“, sagte Michael Heuer.

In Wittstock und bei Werner Guskowsky wird der 32-Jährige immer ein Zuhause haben, wie ihm seine Freunde bei der Abschiedsfeier am Wochenende versprachen. Und Kontakt will der Brasilianer ohnehin nach Wittstock halten. „Elam hat in Europa noch einiges vor, da werde ich sicher mal wieder nach Deutschland kommen“, sagte Asafh, der in den vergangenen fünf Jahren hervorragend Deutsch gelernt hat.

Sparkassenspende für die Band „Wireless Connection“

Seine Freunde gaben dem jungen Missionar gute Worte und Geschenke mit auf den Weg. Außerdem hatten sie eine Quiz organisiert, in dem sie zeigen konnten, wie viel sie über ihn wissen. So hatte der 32-Jährige so ziemlich alle südamerikanischen Länder bereist, war in Australien und den USA, nur Kanada hat er noch nicht geschafft.

Über Whatsapp oder Videochats will Asafh Paz de Lira weiter Kontakt nach Wittstock halten. Auf sein Wohl stießen er und seine Freunde am Wochenende an sowie auf eine gute Nachricht für „Wireless Connection“. „Unsere Band hat 4700 Euro von der Sparkasse als Spende erhalten“, informierte Michael Heuer. Der Geldsegen komme sehr gelegen.

Ein Glas Sekt auf den Abschied und eine Spende für die Band. Quelle: Christian Bark

Davon wolle sich die Band ein digitales Mischpult sowie einige Kleinigkeiten kaufen, wie der Bandleiter ankündigte. Für Asafh suche „Wireless Connection“, die häufig bei jungen Gottesdiensten aber auch anderen Veranstaltungen spielen, nun Ersatz.

Asafh Paz de Lira geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Auf seine Aufgabe in England freut er sich, vorher geht es nochmal zu seiner Familie nach Brasilien.

Von Christian Bark