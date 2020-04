Wittstocker Friseure öffnen am 4. Mai nach sechswöchiger Zwangspause

Wittstock

Die Folgen der Corona-Krise tragen viele Menschen auf dem Kopf zur Schau. Denn seit dem 23. März sind alle Friseursalons in Deutschland geschlossen. Nun ist Land in Sicht: Am Montag, 4. Mai, dürfen auch in Wittstock wieder Friseure zur Schere greifen und Kunden willkommen heißen.

Damit ist die Zeit der wilden Häupter vorbei. Sechs Wochen Schließzeit haben einige unfreiwillige Hippiefrisuren oder graue Haaransätze hervorgebracht. Wenngleich das öffentliche Leben wegen dem Coronavirus zum Erliegen kam, hielten sich die Haare nicht an diesen Stillstand.

Der Eröffnung am 4. Mai wird entgegengefiebert

„Wir freuen uns auf die Öffnung und haben schon viele Terminanfragen“, sagt Simone Besler. Sie ist seit 2008 Betriebsleiterin im „Friseur-Team Sandring“ in Wittstock. Neben dem Salon in der Burgstraße ist sie auch für zwei weitere Läden in Wittstock und Freyenstein zuständig.

Hygiene wegen der Coronagefahr: Vom Desinfektionsmittel bis zu Handschuhen und Schutzmasken reicht das aktuelle Zubehör beim Friseur. Quelle: Christamaria Ruch

„Der Shutdown aller Läden hat dazu geführt, dass wir keine Umsätze haben, die Betriebskosten aber weiterlaufen“, sagt die 55-Jährige. Alle 14 Mitarbeiterinnen sind seitdem in Kurzarbeit. „Die staatlichen Soforthilfen haben wir innerhalb von drei Wochen erhalten, ein großes Lob dafür“, sagt Simone Besler. Hingegen wartet sie noch auf eine Zusage für das Kurzarbeitergeld.

Friseurbesuch mit Hygiene- und Abstandsregeln

Simone Besler hat den 4. Mai fest im Blick. „Es geht um Hygiene- und Abstandsregeln, die wir einhalten müssen“, sagt sie. Grundlage sind die neuen Regeln der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsschutz und Wohlfahrtspflege. Die Öffnungszeiten werden verlängert, um die Anzahl der Kunden im Salon zu minimieren.

Ungewohnt, aber notwendig: Haareschneiden ist jetzt nur mit Handschuhen erlaubt. Quelle: Christamaria Ruch

„Für jeden der drei Salons werden das wöchentlich zehn Stunden zusätzlich sein“, sagt Simone Besler. Die Mitarbeiter arbeiten versetzt in Früh- und Spätschicht. Alle drei Salons haben nun montags bis samstags geöffnet.

Maskenpflicht und vieles mehr

Desinfektion, Mund- und Nasenschutz, Handschuhe, Einwegumhänge und Trennwände aus Plexiglas zwischen einzelnen Waschbecken geben nun den Takt im Salon vor. „Wegen der Maskenpflicht ab 27. April in Brandenburg kommen die Kunden mit ihrer eigenen Maske in den Salon und werden dann bedient“, sagt Simone Besler. Alle Kundenbesuche werden namentlich dokumentiert, um mögliche Infektionsketten später nachvollziehen zu können.

Die Modellköpfe zählten seit 23. März zu den einzigen Kunden im Salon. Quelle: Christamaria Ruch

Das Schmökern in Zeitschriften, eine Tasse Kaffee oder der Plausch in der Warteecke müssen ausfallen – Wartebereiche sind verboten. Kunden werden nur mit Termin bedient. Das bedeutet vor allem für die Herren der Schöpfung eine Umstellung, denn sie gehören zur klassischen Laufkundschaft.

Trockenhaarschnitte sind tabu

1,5 Meter Sicherheitsabstand muss zwischen den Plätzen eingehalten werden. „Das schaffen wir in jedem Salon.“ Das Schneiden mit Handschuhen werde ungewohnt sein, denn jeder Friseur braucht ein Gefühl für die Haare. Trockenhaarschnitte sind wegen der Coronagefahr tabu.

Sicherheit geht vor: Zwischen den Waschbecken im Salon in der Burgstraße in Wittstock wird noch eine Trennwand aus Plexiglas gebaut. Quelle: Christamaria Ruch

Jeder Arbeitsplatz und alle Utensilien müssen nach jeder Benutzung gereinigt werden. Gesichtsnahe Dienstleistungen wie Rasur, Bartpflege oder Färben von Wimpern oder Augenbrauen werden dann verboten sein.

Maßnahmen vermitteln Sicherheit

„Alle Maßnahmen tragen dazu bei, dass sich alle sicher fühlen können“, wirbt Simone Besler um Verständnis. Nun steht sie mit ihrem Team in den Startlöchern. „Friseurbesuche gehören zur Psychohygiene“, sagt sie. Schon jetzt klingelt das Telefon heiß. „Jeder möchte der Erste sein, das ist verständlich“, sagt Simone Besler.

Von Christamaria Ruch