Wittstock/Heiligengrabe

Das Modellprojekt „Clever Altern“ gehört seit einem Jahr in Wittstock und Heiligengrabe zu den Angeboten. Dabei werden ältere Bürger in beiden Kommunen mit den digitalen Medien vertraut gemacht. Doch „Clever Altern“ ist noch viel mehr und bietet Beratungen beim Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand und bei Fragen im Alter.

„Clever Altern“ startete im Oktober 2020 als zweijähriges Pilotprojekt. Dabei geht es um die Stärkung der Teilhabe Älterer sowie um Wege aus der Einsamkeit und sozialen Isolation im Alter. Dahinter steckt eine Initiative der beiden Kommunen Heiligengrabe und Wittstock, des Vereins Esta Ruppin sowie der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pilotprojekt „Clever Altern“ ist für ältere Menschen in Heiligengrabe und Wittstock da

Geht es nach den Projektmitarbeiterinnen Adelheid Borrmann, Deniz Öz, Annette Hojczyk und Lisa Ostwald, soll das Vorhaben auch ab dem 1. Oktober kommenden Jahres als Förderprojekt fortgeführt werden. Nach dieser Pilotphase würden die Angebote womöglich auf den gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin ausgeweitet werden.

Adelheid Borrmann (v.l.) und Deniz Öz haben mit Annette Hojczyk und Lisa Ostwald seit Sommer zwei neue Mitarbeiter im Team von „Clever Altern.“ Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

„Das Projekt hat seit Sommer an Fahrt aufgenommen“, sagt Adelheid Borrmann. Viele Kursangebote stehen nun auch als analoge Treffen auf dem Programm. 115 Frauen und Männer nutzten im zweiten Projekthalbjahr die Kursangebote. „Aktuell stoßen wir an unsere Grenzen“, so Borrmann. Das wird vor allem bei den Kursen für den Umgang mit dem Smartphone deutlich.

Kurse für Umgang mit Smartphone treffen bei „Clever Altern“ den Nerv der Senioren

„Es gibt zwei unterschiedliche Betriebssysteme bei den Smartphones, da brauchen wir auch stets zwei Kursleiter“, sagt Annette Hojczyk. Hinzu kommt, dass die Besucher mit ganz unterschiedlichen inhaltlichen Voraussetzungen zum Kurs kommen. Zwei ehrenamtliche Digitallotsen unterstützen als Fachleute die Veranstaltungen. „Wir suchen weitere Digitallotsen“, sagt sie.

Ralph Ueschner unterstützte den Handykurs im Sommer in Blumenthal als ehrenamtlicher Digitallotse. Davon profitierte auch Heidi Lange. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Projekt „Clever Altern“ startete im Corona-Lockdown und war nur digital unterwegs

Die ersten sechs Monate standen bei „Clever Altern“ hingegen unter schlechten Vorzeichen. Denn der zweite Corona-Lockdown machte analoge Angebote nahezu unmöglich. Im ersten Projekthalbjahr zählte „Clever Altern“ nur 35 Besucher. Der Nachbarschaftstreff, ein Spieleabend, Schulungen für Angehörige von Demenzkranken oder die Schulung für Digitallotsen – all diese Veranstaltungen standen digital auf dem Programm.

Seit Anfang Juni ist „Clever Altern“ nach den Coronalockerungen analog unterwegs. Kurse für Senioren für den Umgang mit dem Smartphone gab es in Wittstock, Blumenthal, Jabel und Sewekow. Nach jeweils fünf Veranstaltungen haben die Interessenten die Möglichkeit, sich über die Technik beim monatlichen Stammtisch auszutauschen. In Wernikow wird der Stammtisch ohne vorherige Smartphoneschulung angeboten.

Erst der Smartphonekurs, jetzt der Stammtisch bei „Clever Altern“

„Der Stammtisch hat sich aus den Smartphonekursen heraus entwickelt, weil die Teilnehmer auch weitere Fragen hatten“, sagt Lisa Ostwald. „Uns ist wichtig zu vermitteln, dass die Smartphonekurse Spaß machen“, sagt Annette Hojczyk. Ihr Leitspruch: „Jede halbe Stunde im Kurs bringt uns weiter.“

Die Herangehensweise an die digitale Technik erfolgt bei „Clever Altern“ mit Augenzwinkern und ist leicht verständlich. „Niemand blamiert sich oder muss mit Scham zum Smartphonekurs kommen, wir arbeiten immer wertschätzend. Definitiv sind Smartphones nicht altersgerecht, sondern für Jugendliche gemacht“, sagt Lisa Ostwald.

Nehmen Senioren die Angst vor der digitalen Technik: Adelheid Borrmann (l.), Annette Hojczyk (r.) und Lisa Ostwald. Quelle: Christamaria Ruch

Wenn die Besucher am Kursende Fotos an ihre Enkel verschicken können oder in ihrer Umgebung digitale Kontakte in ihrer Nachbarschaft aufnehmen, ist schon viel erreicht. „Das Projektanliegen ist, in Stadt und Land alt zu werden und dabei zu lernen, die digitalen Angebote für sich zu nutzen“, so Adelheid Borrmann.

Projektteam „Clever Altern“ versteht die Angst der Senioren vor digitaler Technik

Das Projektteam hat zugleich Verständnis für die Angst betagter Senioren. „Es kann niemand von ihnen erwarten, dass sie auf einmal das online-Banking erlernen“, sagt Borrmann. Für das Team von „Clever Altern“ kommen Schulungen zu diesem Thema auch aus Gründen der Datensicherheit nicht in Frage.

Smartphonekurse sind für Senioren in Christdorf, Dranse, Freyenstein, Königsberg und Wittstock bereits geplant. Hinzu kommt ein Computerkurs in Heiligengrabe. „Die Nachfrage ist da“, sagt Adelheid Borrmann. Darüber hinaus gibt es auch auf Wunsch Einzelschulungen im Rahmen von Hausbesuchen, wenn Senioren nicht mehr mobil sind.

Beratungsangebote werden im zweiten Projektjahr bei „Clever Altern“ ausgebaut

Der Bereich Beratungsangebote soll im zweiten Projektjahr ausgebaut werden. „Wir sind dabei, unser Projekt an viele Angebote anzudocken“, sagt Annette Hojczyk. Dazu zählt etwa das Pflegenetzwerk in Wittstock und Heiligengrabe.

„Wir möchten für unsere Zielgruppe über 60 Jahren Beratungsangebote innerhalb der Kommune zugängig machen“, sagt sie. Auch mit Hilfe externer Honorarkräfte werden in Zukunft Kurse angeboten, etwa zu den Themen digitale Steuererklärung oder Vorsorgevollmacht.

Weitere Informationen unter www.estaruppin.de/clever-altern.

Von Christamaria Ruch