Wochenlang hatten Ulrike Laubenthal und ihr Lebensgefährte Nils Detloff in Zempow kein warmes Wasser im Haus. Wegen eines Lecks im Kombispeicher für Warm- und Heizungswasser hatten sie im Oktober einen separaten Wasserboiler im Keller ihres Hauses aufgestellt. Dieser musste nun noch mit der Holzvergaserofen im gegenüberliegenden Stall verbunden werden. „Seit Oktober haben wir aber keinen Monteur gefunden, der Zeit dafür hatte“, berichtete Nils Detloff.

Über zehn Unternehmen, zwischen Neuruppin und Röbel, zwischen Heiligengrabe und Neustrelitz seien angefragt worden – ohne Erfolg. „Die Unternehmen haben gerade alle gut zu tun. An Arbeit fehlt es trotz der Corona-Krise nicht“, hatte Gunhild Brandenburg, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Ostprignitz-Ruppin, dazu der MAZ erklärt. Der Mangel an Fachkräften und der Umstand, dass immer weniger junge Leute Handwerker werden wollen, wirke sich natürlich auf das Angebot in der Region aus. Diesem stehe eine größere Nachfrage nach Dienstleistungen gegenüber.

Nils Detloff und Ulrike Laubenthal haben lange nach einem Monteur gesucht. Quelle: Christian Bark

Auf einen Artikel zum Thema in der MAZ ist das Heizungs- und Metallbauunternehmen Hefenbrock in Zootzen aufmerksam geworden. „Mein Vater hat das morgens in der Zeitung gesehen und hat gleich gesagt, da müssen wir helfen. Wir haben ja alle viel zu tun, aber wir konnten eine andere Baustelle etwas nach hinten schieben“, sagte Juniorchef Robert Hefenbrock.

Er und sein Mitarbeiter Norman Wotschke sind nun in Zempow gewesen, um Ulrike Laubenthal und Nils Detloff zu helfen. Der 264 Liter fassende Warmwasserboiler ist nun mit dem Holzvergaserofen verbunden und die Zempower können wieder duschen und abwaschen. „Vorher mussten wir bei Nachbarn duschen gehen“, sagte Ulrike Laubenthal.

Eltern können endlich nach Zempow ziehen

Für sie ist es besonders erfreulich, weil nun ihre Eltern aus Berlin zu ihr ziehen können. Ohne warmes Wasser wäre es für die betagten Leute sicher weniger angenehm in Zempow geworden, wie Ulrike Laubenthal vermutet. Der Umzug sollte noch vor Weihnachten stattfinden, damit ihre Eltern fernab der weit größeren alltäglichen Corona-Gefahren in der Bundeshauptstadt ein Stück weit geschützt sind.

Der Firma Hefenbrock sind Nils Detloff und Ulrike Laubenthal dankbar, dass es so schnell geklappt hat. „Übrigens hat sich keine weitere Firma bei uns gemeldet auf den Artikel hin. Das bestätigt nochmal, wie groß der Engpass an der Stelle ist“, sagte Ulrike Laubenthal.

