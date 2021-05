Wittstock

Der Förderverein der Mosaikschule in Wittstock erhält eine Spende in Höhe von 5000 Euro. Die Mittel stammen aus dem so genannten Hilfsfonds „Restcent“ des Eon-Konzerns. Diese Spende kommt dem neuen Außenbereich der Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zugute. 2022 soll im Zuge eines geplanten Schulanbaus der Schulhof neu gestaltet und Sportgeräte damit finanziert werden.

„Die Freude ist sehr groß“, sagten Schulleiterin Asami Schulz und ihre Stellvertreterin Viola Bessin bei der Übergabe. Coronabedingt verlegten der Energienetzbetreiber Eon und seine Tochter Edis die Veranstaltung in ein digitales Format.

Spende des Eon-Konzerns für die Mosaikschule Wittstock

Aus technischen Gründen verzögerte sich die Spendenübergabe am Mittwoch. Umso größer fiel die Freude aus, als schließlich mitten auf dem Bildschirm der Scheck leuchtete. Asami Schulz, Viola Bessin und Schüler der Oberstufe I mit ihrer Lehrerin Katrin Goldenstern rissen ihre Arme in die Höhe. „So eine große Spende. Es ist immer wieder schön zu erfahren, wenn unsere Schule unterstützt wird“, sagte Viola Bessin.

Sie ist zugleich stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Mosaikschule und nahm den symbolischen Scheck in Vertretung für Vorsitzende Sabine Gaschler entgegen.

Mosaikschule wird ab Ende dieses Jahres eine Baustelle

Voraussichtlich Ende dieses Jahres beginnen die Bauarbeiten zum Anbau der Mosaikschule. Mehr als 70 Schüler besuchen die Bildungseinrichtung. Mit dem Anbau erhöht sich die Kapazität auf maximal 80 Kinder und Jugendliche. Der Einzugsbereich der Mosaikschule umfasst 30 bis 40 Kilometer. Ein Teil der Schüler lebt in Wohnstätten.

Viola Bessin von der Mosaikschule erläutert bei der digitalen Spendenübergabe den Verwendungszweck der finanziellen Mittel. Quelle: Christamaria Ruch

Robuste Sportgeräte für den Außenbereich

„Der Förderverein hat der Lehrerkonferenz vorgeschlagen, die 5000 Euro aus der Spende in fünf Außenbereich-Sportgeräte zu investieren“, sagte Viola Bessin bei dem digitalen Treffen. Die Geräte sollen für Schüler aller Altersgruppen geeignet sein und deren Koordination, Ausdauer, Kreativität und Beweglichkeit fördern.

„Das sind robuste und langlebige Geräte“, so Viola Bessin. Der Standort wird im Zuge der Landschaftsgestaltung auf dem Schulhof gewählt.

Hilfsfonds „Restcent“ für karitative Zwecke

Der Hilfsfonds „Restcent“ des Eon-Konzerns nahm 2003 seinen Anfang, teilte Edis-Pressesprecher Danilo Fox mit. Seitdem verzichtet ein Großteil seiner Mitarbeiter am Monatsende freiwillig auf die Auszahlung seiner Nettocentbeträge.

5000 Euro gehen an die Mosaikschule in Wittstock. Der Eon-Konzern schüttet regelmäßig Mittel aus seinem Hilfsfonds „Restcent“ aus. Quelle: Christamaria Ruch

Der Konzern verdoppelt die angesparte Summe; ein Kuratorium wählt zweimal im Jahr bundesweit die Spendenempfänger aus. Dabei geht es um den sozialen und karitativen Zweck. Bislang spendeten auf diesem Weg Eon- und Edis-Mitarbeiter 2,35 Millionen Euro. Diesen Betrag verdoppelte der Eon-Konzern auf gut 4,7 Millionen Euro.

Aus der Region Wittstock für die Region

Maik Koch ist Edis-Mitarbeiter bei der Abteilung Netzbau West und wohnt in Zaatzke. Er entwickelte gemeinsam mit dem aus Wittstock stammenden CDU-Landtagsabgeordneten Jan Redmann die Idee, eine Spende an die Mosaikschule auszureichen. Dieser Vorschlag setzte sich beim Kuratorium durch.

Dabei nutzte Maik Koch die kurzen Wege im ländlichen Raum, wie er berichtete. Denn Sabine Gaschler als Vorsitzende des Fördervereins der Mosaikschule wohnt ebenfalls in Zaatzke.

Vorteile des ländlichen Raumes

Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann schaltete sich bei der Spendenübergabe zu und sagte: „Das macht den ländlichen Raum aus, dass man sich kennt. Wer sich außerdem mit Empathie einzelnen Einrichtungen zuwendet und diese dann unterstützen möchte, macht das Leben lebenswerter.“

Von Christamaria Ruch