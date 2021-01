Gadow

Eine Fontäne aus Sand und Splittern von Stahl steigt in den Himmel. Fast zeitgleich hört man den Knall. Nach Abzug der Rauchwolke kontrolliert Gerd Fleischhauer vom Kampfmittelräumdienst den Sprengplatz: Er ist zufrieden, alles wurde vernichtet.

Menge und Größe der Fundmunition entscheidet, wie viel TNT-Sprengstoff raufzulegen ist. „Der Sprengstoff muss von außen die Bombe durchschlagen, um den eigenen Sprengstoff zu zünden“, erklärt der Experte.

Anzeige

Gerd Fleischhauer deponiert nicht transportfähige Munition in der Sprenggrube. Dort erfolgt die Vernichtung. Quelle: Petra Rieger

Die Sprenggrube wird mit Sand befüllt, das mindert den Splitterflug. Es muss zudem ein vorgeschriebener Sperrkreis gebildet werden, Posten sichern die Zufahrtswege. Die örtliche Polizei ist bei jeder Sprengung dabei, denn es gibt immer wieder Spaziergänger, die dort eigentlich nichts zu suchen haben.

„Die Sicherheit ist das oberste Gebot“, sagt Gerd Fleischhauer. Das Signalhorn kündigt die unmittelbar bevorstehende Sprengung an. „Ich bin von Anfang an mit dabei. Es ist immer wieder spannend, was hier alles rumliegt: Artilleriegranaten, Minen, Handgranaten, Panzergranaten, die Palette ist breit“, sagt Gerd Fleischhauer. Er ist ein Spezialist mit viel Erfahrung. Der 60-jährige Polizist muss bis zu 20 Mal im Jahr zur Sprengung auf den ehemaligen Truppenübungsplatz zwischen Kyritz, Neuruppin, Rheinsberg und Wittstock kommen.

4812 Stück Munition in der Heide geborgen

Vor etwa vier Jahren wurde dort mit dem Beräumen von Munition begonnen. Auftraggeber ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), welche vor Ort von der Bundesforst vertreten wird. Christoph Licht, Revierleiter in der Rossower Heide, kennt die aktuellen Zahlen: So wurden mit Stand Dezember 2020 insgesamt 4812 Stück Munition geborgen und vernichtet. Es sind bisher 38 Prozent der Fläche, auf der Munition vermutet wird, abgesucht worden.

Die Vorarbeiten waren umfangreich

Im Juli 2009 hatte die Bundeswehr ihre Pläne für das so genannte Bombodrom aufgegeben. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte im März 2009 die Pläne der Bundeswehr für rechtswidrig erklärt. Dem voraus gegangen waren mehr als 15 Jahren Widerstand der Anwohner gegen die Pläne des Bundes, den einstigen Luft-Boden-Schießplatz der sowjetischen Armee als Übungsplatz für Tiefflüge und Bombenabwürfe der Bundeswehr zu nutzen.

Die Sprengung - eine Sequenz aus einem Video. Quelle: Petra Rieger

Alle Munition, die in der Kyritz-Ruppiner Heide lag, gilt es zu entsorgen. So wurden bei Gadow zum Beispiel im Jahr 2016 mit einer ferngesteuerten Planierraupe Sicherheitsstreifen geschaffen. Der Grund für diesen Einsatz war, dass in dem Gebiet nicht nur herkömmliche Bomben und Granaten, sondern auch tennisballgroße Kugelbomben vermutet worden waren.

Ein 150 Meter breiter Brandschutzriegel ist errichtet worden. Es mussten Flächen kontrolliert abgebrannt werden, sonst wäre die Oberflächenabsuche nicht möglich gewesen.

Akribisch suchen die Mitarbeiter das Areal ab

Zurzeit sind für die Bima die beiden Kampfmittelräumdienste Schollenberg und Röhll auf dem Gelände im Einsatz. Akribisch suchen die Mitarbeiter das Areal ab. Es ist in Planquadrate eingeteilt. Wegen Corona gibt es feste Trupps, damit sich die Teams untereinander nicht zu nahe kommen.

Nicht transportfähige Munition. Quelle: Petra Rieger

Mit speziellen Suchgeräten und so genannten Pinpointern machen sich die Mitarbeiter an die Arbeit. Wird Metall angezeigt, legen Räumungsarbeiter den Gegenstand frei. Ein ausgebildeter Feuerwerker beurteilt den Gefährdungsgrad und schätzt die Transportfähigkeit ein. Transportfähige Munition fährt der Munitionsbergungsdienst ab und vernichtet diese zentral. Ist die Munition nicht mehr transportfähig, so vernichtet Gerd Fleischhauer sie vor Ort.

Bis zum Jahr 2025 soll die 1100 Hektar große Fläche, auf der Streubomben vermutet werden, geräumt sein. Dazu wird es neue Ausschreibungen geben. Das Personal der Kampfmittelräumdienste werde aufgestockt werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen, sagt Revierleiter Christoph Licht.

Lesen Sie auch:

Von Petra Rieger