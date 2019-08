Wittstock

Die Kulturveranstaltung „Bühne 11“ in Wittstock ist immer für Überraschungen gut. So ertönte am Mittwochabend im Hof der Kneipe „Ausspann 27“ nicht nur Rockmusik, Chanson und Balkan-Swing, sondern auch Bossa Nova und zu später Stunde gab es noch eine musikalische Reise zurück in die 50er Jahre.