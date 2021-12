Zempow

Wenn Frank Mögelin heute einen Blick auf sein Hinterhaus wirft, spielen sich in seinem Kopf wieder die schrecklichen Bilder ab. In der Nacht vom vergangenen Sonntag auf den Montag war darin ein Feuer ausgebrochen. Seine Mieterin, die schon seit drei Jahren das Häuschen bewohnt, hatte sich zu dem Zeitpunkt offensichtlich noch im Gebäude befunden.

„Meine Tochter Lisa hatte am Sonntagabend nach ihrer Runde mit den Hunden den Qualm mitbekommen“, berichtet Frank Mögelin. Mit ihrem Freund Lukas Mauerhoff war sie daraufhin in das Haus gestürmt, um zu sehen, was los ist. „Alles war voller Qualm, wir konnten kaum was sehen“, blickt Lukas Mauerhoff zurück.

Frank Mögelin hat mit seiner Familie eine Nachbarin aus einem brennenden Haus in Zempow gerettet. Quelle: Christian Bark

Lisa Mögelin setzte einen Notruf ab, Mutter Corinna Mögelin weckte dabei auch ihren Mann Frank. „Zum Glück war ein Fenster auf Kippe, darüber wurde der Raum mit Luft versorgt und wir mussten keine Explosion befürchten“, erklärt Frank Mögelin rückblickend.

Angekipptes Fenster war die Rettung

Durch das angekippte Fenster hatten er und sein Schwiegersohn mit einem Gartenschlauch versucht, das Feuer zu löschen. Direkt hinter dem Fenster auf der Couch hatte auch die inzwischen bewusstlose Nachbarin gelegen. „Wir konnten sie röcheln hören“, sagt Lukas Mauerhoff.

Der Brand könnte im Bereich des Fernsehers ausgebrochen sein. Quelle: Privat

Beide Männer hatten dann versucht, das Fenster gänzlich zu öffnen. Dieses konnte letztlich ausgehebelt werden. „Wir haben unsere Nachbarin greifen und aus dem brennenden Haus retten können“, sagt Frank Mögelin. Inzwischen sei der Rettungswagen aus Dorf Zechlin zur Stelle gewesen. Die Helfer brachten die inzwischen in eine Decke gehüllte Frau in die stabile Seitenlage.

Sie hatte eine Rauchgasvergiftung und schwere Verbrennungen im unteren Körperbereich erlitten und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Berlin gebracht. Die Helfer erlitten einige Schnittwunden an den Händen. „Das war aber nicht schlimm“, sagt Frank Mögelin.

Die Feuerwehr hatte den Brand gelöscht. Quelle: Privat

Der Krankenwagen war etwa zehn Minuten nach dem Notruf in Zempow gewesen, kurz darauf war die Feuerwehr gekommen, um den Brand zu löschen. „Da war nicht viel Zeit vergangen, für uns war es aber eine Ewigkeit“, so Frank Mögelin.

Verletzte Frau ist wieder ansprechbar

Selbstschutz habe zwar eine Rolle gespielt, wie Lukas Mauerhoff betont. „Man denkt in dem Moment aber nicht darüber nach, ob man was macht, sondern was man machen kann“, sagt er. Die Helfer würden jederzeit wieder so handeln, wie sie betonten. In dem Zusammenhang bedanken sich Lukas Mauerhoff und Frank Mögelin zugleich bei all den anderen Beteiligten.

Vor wenigen Tagen war die gute Nachricht gekommen, dass die Nachbarin wieder ansprechbar sei und nicht mehr beatmet werden müsste. „Da ist uns ein Stein vom Herzen gefallen, denn wir sind mit ihr schon freundschaftlich verbunden“, sagt Lukas Mauerhoff.

Was bleibt, ist der enorme Sachschaden an Haus und Einrichtung. „Aber das bekomme ich schon wieder hin“, sagt Frank Mögelin. Künftig will sich der Zempower ein Beatmungsgerät zulegen. „Man stelle sich vor, die Frau hätte ein Stockwerk höher gelegen, da wären wir so niemals hingekommen“, sagt Frank Mögelin. Denn nur nach wenigen Atemzügen hätten sich die Helfer selbst eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung holen können. Die Brandursache steht noch nicht fest, die Ermittler gehen aber davon aus, dass ein unsachgemäßer Umgang mit nachglimmenden Stoffen Ursache des Brandes war.

Von Christian Bark