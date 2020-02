Wittstock

Die zwei am Sonntag in der Wittstocker Poststraße festgenommenen Männer im Alter von 20 und 21 Jahren sitzen seit Montag im Gefängnis. Der Haftrichter im Neuruppiner Amtsgericht ordnete für beide Untersuchungshaft an.

Die bereits polizeilich bekannten Männer hatten sich am Sonntag gegen 4.40 Uhr zunächst an einem Pkw zu schaffen gemacht und dann Zeugen mit einem Pflasterstein angegriffen. Es gab drei Verletzte.

