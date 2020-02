Wittstock

Zeugen beobachteten am Sonntag gegen 4.40 Uhr in Wittstock zwei junge Männer, die sich an einem in der Poststraße abgestellten Auto zu schaffen machten und sprachen sie an.

Die 20 und 21 Jahre alten Männer griffen die Zeugen an und bedrohten diese. Dabei versuchte einer der Beiden, einen Zeugen mit einem Pflasterstein auf den Kopf zu schlagen.

Drei Verletzte

Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen.

Staatsanwalt stellt Haftantrag

Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte für die beiden bereits polizeilich bekannten Männer Haftantrag. Sie werden am Nachmittag einem Richter vorgeführt.

Wittstock ist immer wieder mal Schwerpunkt von polizeilichen Ermittlungen.

Von MAZ-online