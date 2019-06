Wittstock

Eine Zeugin bemerkte in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag zwei Jugendliche, die scheinbar in der Kyritzer Straße in Wittstock ein Radweg-Verkehrszeichen entwendet hatten. Sie meldete das der Polizei.

Beamte trafen in der Nähe eine achtköpfige Personengruppe an. Eine 17-Jährige hatte ein szenetypisches Päckchen mit Cannabisanhaftungen dabei. Bei einem 17-Jährigen fanden die Polizisten ein Konsumutensil mit Cannabisanhaftungen.

18-Jähriger klaute Verkehrsschild

Während der Maßnahmen stellte sich heraus, dass ein 18-jähriger Jugendlicher aus der Personengruppe das Verkehrsschild abmontiert und mitgenommen hatte.

Die Beamten nahmen mehrere Strafanzeigen auf, zwei wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine weitere wegen des Verdachts des Diebstahls des Verkehrszeichens.

Inzwischen ist das Verkehrszeichen wieder an Ort und Stelle fixiert. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Von MAZ-online