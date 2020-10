Mutter kritisiert überfüllte Schulbusse in Wittstock

Wittstock

Wenn Kinder morgens mit dem Bus zur Schule fahren, bekommen sie nicht immer einen Sitzplatz. „Drei Erstklässler und zwei Zweitklässler müssen mit ihren schweren Mappen acht Kilometer bis zur Schule im Bus stehen. Teilweise besteht nicht einmal die Möglichkeit, sich vernünftig festzuhalten. “, sagt Janett Wache aus Jabel und berichtet, dass eine Erstklässlerin im Bus schon einmal gefallen sei. Die überfüllten Schulbusse seien gerade in der Corona-Zeit absolut inakzeptabel.

Abstände nicht einzuhalten

Denn die überall geforderten Abstände seien in den Bussen nicht einzuhalten. Dabei werde genau darauf auch direkt im Bus auf einem Aushang hingewiesen. „Aber das funktioniert an fünf Tagen in der Woche nicht“, sagt Janett Wache und fragt man sich: „Macht dieses Virus einen großen Bogen um Schulbusse?“

Janett Wache teilte ihre Unzufriedenheit mit der Situation in den Bussen in einer Mail dem Landrat Ralf Reinhardt mit. In der Antwort wird darauf verwiesen, dass die Schüler in den Bussen möglichst ihre Ranzen abnehmen und zwischen die Beine stellen sollten. Dadurch wird verhindert, dass andere Personen eingeschränkt oder verletzt werden. Außerdem werden die Kinder von dem Gewicht entlastet und stehen sicherer.

Infektion nie ganz auszuschließen

Außerdem heißt es, dass eine Infektion nie ganz auszuschließen sei: „Das gehört derzeit zu unserem Alltagsrisiko. Es wird versucht, mit dem Virus zu leben und das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten.“

Dass man mit dem Risiko sich anzustecken, leben müsse, „finde ich frech und anmaßend allen Kindern, Lehrern, Eltern und Großeltern gegenüber“, schreibt Janett Wache dazu in einer weiteren Mail, die unbeantwortet geblieben sei.

Auch das Absetzen der Ranzen ist für sie keine Lösung, „da, die Kinder zusätzlich mit den Beinen den Ranzen stabilisieren müssen“. Da für Janett Wache die Sache weiterhin nicht erledigt ist, seien inzwischen auch die Linke Bundestagsabgeordnete Kirsten Tackmann und Bürgermeister Holger Kippenhahn über die Angelegenheit informiert worden.

Platzsituation im Bus wird geprüft

Auf MAZ-Nachfrage betätigt die Kreisverwaltung, dass die Schulbusse von der Busgesellschaft ORP „regelmäßig mit Blick auf die Platzsituation überwacht und geprüft“ würden, so Alexander von Uleniecki, Sprecher des Landkreises. Und weiter: Natürlich könne es gerade zu den Stoßzeiten „mal etwas eng werden“, aber von einer Überfüllung könne keine Rede sein.

Wenn es um die zulässigen Kapazität in Bussen geht, würden immer Sitz- und Stehplätze berücksichtigt, denn einen generellen Anspruch auf einen Sitzplatz gebe es nicht. Zählungen der ORP in den Bussen hätten ergeben, dass die zulässige Höchstzahl an Fahrgästen mit Blick auf die verfügbaren Sitz- und Stehplätze auch zu den Stoßzeiten nicht erreicht wird.

Nicht immer komfortabel, aber zumutbar

In einem Niederflurbus haben etwa 70 Fahrgäste Platz. „Zwar mag das Platzangebot in Schulbussen nicht immer komfortabel sein, unzumutbar ist das aber nicht. Zumal die Fahrzeit für die meisten Schülerinnen und Schüler überschaubar ist“, so Alexander von Uleniecki.

Klar ist: In einem Bus können sich Menschen kaum aus dem Weg gehen. Deshalb legt die Corona-Umgangsverordnung des Landes Brandenburg fest, dass alle Fahrgäste im Öffentlichen Personennahverkehr ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Darauf wird auch in den Bussen hingewiesen.

„Denn gerade in den stark frequentierten Zeiten ist es nicht möglich, jeden zweiten Platz im Bus frei zu lassen oder auf Stehplätze zu verzichten“, sagt Alexander von Uleniecki. Darüber hinaus würden die Busse der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft täglich an den Kontaktflächen wie etwa Griffen und Haltestangen desinfiziert.

Von Björn Wagener