Die Mitglieder des Kreisseniorenbeirats Ostprignitz-Ruppins nutzten ihre erste Sitzung nach der Corona-Zwangspause für eine Danksagung gegenüber Landrat Ralf Reinhardt sowie sämtliche Helfer in allen Kommunen des Landkreises. Ohne deren Engagement wären längst noch nicht so viele Menschen in der Region geimpft.