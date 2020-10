Wittstock

Wer Abgeschiedenheit und Natur pur sucht, entscheidet sich nicht selten für das Seehotel Ichlim. Das liegt nur 200 Meter von der brandenburgischen Landesgrenze entfernt, zählt territorial allerdings zu Meckleburg-Vorpommern.

Auch interessant: Wittstocker Hotelchefin wünscht sich einheitliche Corona-Regeln

Anzeige

Und genau jenem Hotelier wurde die Berliner Herbstferien als gute Einnahmequelle mächtig vermiest. In den zweiwöchigen Ferienzeit, die am Freitag für Berlin und Brandenburg zu Ende geht, war der Hotelinhaber Verlando Konschak ausgebucht, überwiegend mit Gästen aus Berlin. Doch viele, erzählte der Unternehmer, cancelten ihren Urlaub. Aus Gründen, die er persönlich nachvollziehen kann.

Urlauber scheuen die Kosten für Corona-Test

Einerseits spielten die Kosten von rund 150 Euro für einen Corona-Test eine Rolle, andererseits aber die bis zu diesem Dienstag geltende Pflicht, dass Urlauber trotz Negativ-Test bei einem Urlaub auf dem Boden von Mecklenburg-Vorpommern in ihrer Ferienunterkunft eine Woche in Quarantäne bleiben müssen, bis ein zweiter Negativ-Test das freie Bewegen in der Umgebung möglich macht.

Für Konschak eine „Unfugsregelung“. Und eine, die mehrere Wochenendurlauber vom Besuch des Seehotels abgehalten hat.

Dienstagnacht kippte die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern die Quarantäne-Regelung mit Negativtests. Für Konschaks Geschmack kam das fünf Tage vor Ende der Ferien einfach zu spät. „Das, was wir in den Herbstferien gutmachen hätten können, werden wir außerhalb der Ferien nicht aufholen“, resümiert der Unternehmer.

Die meisten Zimmer müssen leer bleiben

In seinem Hotel stehen Gästen insgesamt 29 Zimmer mit 67 Betten zur Verfügung. Die wären voll gewesen. Mit den strengeren Corona-Regeln, die in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zu Brandenburg gelten, hatte er über die Ferien aber nur etwa ein Viertel so viel Auslastung,wie er hätte haben können. Unterm Strich blicke er auf Einnahmeausfälle von gut 40 000 Euro – die lediglich durch ein schlecht laufendes Feriengeschäft durch die Corona-Regeln entstanden seien.

Um trotzdem das Beste für seine potenziellen Kunden herauszuholen, versuchte er zum Ferienbeginn Kontakt zu Apotheken, dem Gesundheitsamt und sogar einer Wittstocker Hausärztin aufzunehmen. Von den Stellen erhoffte sich der Hotelier Hilfe. Hilfe in Sachen Corona-Tests für seine Hotelgäste. Und auch Hilfe, Schnelltests zu bekommen. Diese kurzfristigen Versuche aber schlugen fehl.

Hotelgäste – unabhängig davon, ob sie aus einem Corona-Hotspot kommen oder nicht – müssen seit Mittwoch lediglich eine Erklärung unterzeichnen. In der sollen die Gäste versichern, keine Corona-typischen Symptome aufzuweisen.

Die Hotels stehen vor großen Herausforderungen

Das beschwere natürlich weniger das Portemonnaie des Gastes. Der Mitarbeiter an der Rezeption werde so aber auch in gewisser Weise zum Hobbyarzt, dem zusätzlich Verantwortung aufgebürdet wird. Trotz allem macht sich in Konschaks Betrieb mit 16 Stammmitarbeitern große Erleichterung ob der neuen Regelungen breit.

„Die Politik hat in den letzten Stunden viel gelernt“, so Konschak. Und auch er zeigt sein Verantwortungsgefühl gegenüber seinen Besuchern und Mitarbeitern, in dem er für sein Restaurant mit rund 60 Plätzen auf eigene Kosten einen Luftfilter für 1400 Euro anschaffte. Der analysiere die Luft. Befänden sich etwa zu viele Aerosole darin, filtere das Gerät die Luft.

Ein kräftigeres Lächeln liegt seit den letzten Tagen auch Stefanie Berlin vom Landhotel Berlinchen auf den Lippen. Vorige Woche kämpfte sie mit einer Stornierungswelle. Sie schätzte die Einbußen damals auf bis zu 5000 Euro.

Wäre ihr Hotel auch diese Woche noch beinahe völlig leer geblieben, wäre sie wohl bei 13 000 bis 15 000 Euro Miesen gelandet. „Zum Glück saßen vieler meiner Stammkunden auf gepackten Koffern. Wir hielten fast täglich Kontakt“, erzählt Berlin auf Nachfrage. Als die Lockerungen schließlich kamen, kamen auch die Gäste. Fünf von sechs Familien, die zunächst storniert hatten, urlauben nun bei ihr in dieser Woche.

Damit ist Stefanie Berlin überglücklich. Das Anreisen mit einem Negativtest, der maximal 48 Stunden alt ist, könnte ihrer Ansicht nach aber auch ein trügerisches Mittel sein. Eines, das Gast und Hotelier in Sicherheit wiegt zu einem Zeitpunkt, in dem sich der Urlauber zwischendurch doch infiziert haben könnte.

Wären die Verbote nicht gekippt worden, hätte Stefanie Berlin wohl eher ein Kummertelefon einrichten müssen. Sie wisse von vielen, die einen Corona-Test machen wollten, aber kein Testzentrum gefunden hätten und kein Labor, dass ihre Ergebnisse rasch auswertet.

Lesen Sie auch:

Von Susann Salzmann