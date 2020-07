Siebmannshorst

Für die Anwohner und Schaulustige war sie 2020 etwas ganz Besonderes. Die letzte Beringung von Jungstörchen in Siebmannshost liegt nämlich schon fünf Jahre zurück – nun sind erneut drei etwa vier Wochen alte Vögel im Ort beringt worden. Ornithologe Jürgen Kaatz hat sie mit entsprechendem wissenschaftlichem Beinschmuck ausgestattet.

„Die Störche haben in Siebmannshorst viele gute Freunde“, sagte Jürgen Kaatz. Denn vielen engagierten Bewohnern sei es zu verdanken, dass sich die Tiere überhaupt wieder im Dorf wohlfühlen könnten. Die Fläche um das Storchennest herum war nämlich zugewachsen gewesen. Bäume und Sträucher hatten bis an das Nest heran geragt. Das störte laut Jürgen Kaatz auch den Anflug der Tiere.

Zur Galerie Seit fünf Jahren gibt es wieder Storchennachwuchs in Siebmannshorst. Die drei Vögel wurden von Jürgen Kaatz beringt.

Den im Frühjahr vier gelegten Eiern sind drei Jungvögel entschlüpft. Mit einer gesponserten Hebebühne der Firma Nikolowius hatten Anwohner Ralf Hennig und Beringungshelfer Lutz Behrendt aus Neu Biesen die Tiere aus dem Nest nehmen können. Vor der Beringung durften Kinder und Erwachsene die jungen, flauschigen Störche streicheln.

Das war möglich, weil sich die Tiere instinktiv in Akinese begeben hatten. „Sie stellen sich vor möglichen Unwägbarkeiten einfach tot“, erklärte Jürgen Kaatz. Nach wenigen Minuten konnten die Tiere zurück in ihr Nest gesetzt werden, woraufhin sich auch sofort ihre Mutter wieder zu ihnen gesellte. Mit diesen dreien hatte Jürgen Kaatz in der Region in diesem Jahr insgesamt 18 Jungstörche beringt, was laut dem Ornithologen einen repräsentativen Überblick über das spätere Zugverhalten der Wittstocker und Heiligengraber Störche gibt.

Dieter Schmidt überreicht Manuela Hennig die Storchenchronik seiner Frau Helga. Quelle: Christian Bark

Mit Freude beobachtete auch Dieter Schmidt die Beringung der Jungstörche. Seine Frau Helga hatte 26 Jahre lang eine Storchenchronik geführt, war quasi die Storchenpatin in Siebmannshorst. Nach ihrem Tod wollte Dieter Schmidt Chronik und Patenschaft nun in andere liebevolle Hände legen. Und so übernahm seine Nachbarin Manuela Hennig die Aufgabe. „Wir machen das gerne Dieter, so lange es geht“, versprach sie Dieter Schmidt.

Gemeinsam blätterten sie in der Chronik, schwelgten in Erinnerungen. 1994 war ein ehemaliger Strommast aufgestellt worden. „Aus Jux und Tollerei“, wie Dieter Schmidt es begründete. Denn Jahrzehnte zuvor habe es schon mal Storchenbrutpaare im Ort gegeben.

Helga Schmidt vor dem Storchennest. Quelle: Christian Bark

Gleich mit der neuen Nistgelegenheit waren Störche nach Siebmannshorst zurückgekehrt. Meistens hatten sie auch Nachwuchs. „Vier Jungstörche in einem Jahr und das dreimal war das Höchste“, erinnerte sich Dieter Schmidt.

Aus dieser Zeit stammt auch ein Plastikstorch am Zaun zur Koppel von Ralf Hennig, der auf den Storchenwohnsitz hindeutet. Die Figur ist in der Vergangenheit schon mal gestohlen worden. Deshalb und wegen der Witterung soll sie im Herbst wieder verstaut werden.

Gutes Nahrungsangebot für Störche in diesem Jahr

Das wird dieses Jahr wohl Manuela Hennig übernehmen. Zu den Patenaufgaben wird auch die Pflege der Fläche um das Nest herum gehören. Das Nest war vorab übrigens verkleinert und von Unrat befreit worden. „Manchmal befinden sich darin auch Gegenstände, die den Tieren gefährlich werden können, etwa Draht, Bindegarn und Plastefolien“, sagte Jürgen Kaatz.

Mama Storch ist zurück zu ihrem Nachwuchs geflogen. Quelle: Christian Bark

Für die drei Jungvögel sieht der Ornithologe gute Chancen, zu überleben. Wegen der bisher abwechlungsreichen Witterung diesen Sommer könnten die Storcheneltern womöglich genug Nahrung im zwei Kilometern Umkreis finden. „Wenn es keine Würmer mehr gibt, können die Störche auch auf Blutegel in Tümpeln oder Gräben ausweichen“, erklärte Jürgen Kaatz.

Im August oder September werden die jungen Störche dann bereit sein, ihr Nest zu verlassen. Dann werden ihre bislang schwarzen Schnäbel auch die charakteristische rötliche Farbe annehmen, wie Jürgen Kaatz informierte.

Von Christian Bark