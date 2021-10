Kyritz

Die Serie von Körperverletzungen in Kyritz, an denen tschetschenische Jugendliche beteiligt sind, reißt nicht ab. Die Polizei hat deshalb „seit mehreren Wochen schon“ die Streifentätigkeit in Kyritz erhöht. Das sagt Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin auf Nachfrage.

Neue Fälle lassen sich dadurch zwar nicht immer verhindern – wie die vom Dienstag dieser Woche, als am Bürgerpark in der Perleberger Straße erst ein 14-Jähriger auf zwei Zwölfjährige zugegangen sein soll, um eine Auseinandersetzung zu provozieren und dann auf beide einzuschlagen. Später wurde ein 22-jähriger Radfahrer ­dort von drei Tschetschenen im Alter von 13 und 14 Jahren ­angehalten, um ihm das Fahrrad wegzunehmen. Weil der 22-Jährige das verweigerte, schlug ihn ein 14-Jähriger wohl mit einem Schlagstock.

Kyritzer Polizei war nach acht Minuten am Tatort

Acht Minuten, nachdem die Polizei darüber informiert wurde, waren die Beamten aber schon am Tatort, informiert Dörte Röhrs. Sie suchten die drei Verdächtigen an deren Wohnanschriften auf. Unter ihnen befand sich auch der 14-Jährige, der zuvor die beiden Zwölfjährigen angegriffen hatte.

„Wir können nicht den ganzen Tag am Busbahnhof stehen“, sagt die Polizeisprecherin: „Wichtig ist, uns Straftaten umgehend mitzuteilen und nicht erst Tage später.“ Nur so ließen sich Täter zügig feststellen.

Gefährderansprachen, um jugendlichen Straftätern Folgen aufzuzeigen

Angst vor möglichen Racheakten zu haben, helfe keinem. „Wir kommen auf jeden Fall“, sagt Dörte Röhrs: „Es ist zeitlich nur davon abhängig, wo der Streifenwagen gerade ist.“

Da es sich um minderjährige Täter handelt, sei die sogenannte Gefährderansprache das Mittel der Wahl. Darin werden die mutmaßlichen Täter auch über die Folgen ihres Handelns aufgeklärt – Dinge, die sie in ihren Elternhäusern offenkundig nicht zu erfahren bekommen.

Fälle erinnern an frühere Ereignisse im Landkreis

Und: „Es dauert zwar alles seine Zeit“, sagt Dörte Röhrs. Doch es bleibe im Prinzip nichts ohne Konsequenzen. Das sagt sie vor allem mit Blick auf die erfolgten Verurteilungen jener Straftäter derselben Nationalität, die vor Jahren von Kyritz und Neustadt aus über Neuruppin, Rheinsberg und Wittstock die Polizei quasi im halben Landkreis beschäftigten. Bei ihnen waren neben Körperverletzungen auch Fahren ohne Führerschein oder Drogenhandel seinerzeit mehrfach aufgefallen.

Es sei jetzt zudem ein Fall, bei der neben der Polizei „viele Institutionen zusammenarbeiten müssen, und das passiert ja auch“, so Dörte Röhrs. Neben der Herkunft spiele schließlich die Altersstruktur der Täter, die noch Schüler sind, herein.

Ordnungsamt: Schulschlusszeiten als ein Schwerpunkt

Vertreter sämtlicher Schulen der Stadt Kyritz, Ordnungsamt, Polizei, Landkreis und Sozialarbeiter vom sogenannten Quartiersmanagement Kyritz West trafen sich erst kürzlich an einem „runden Tisch Soziales“. Der wurde auf Initiative der Stadt Kyritz einberufen.

Noch für November ist ein weiterer Termin vorgesehen, sagt Daniel Knies vom Ordnungsamt. Dieses sitzt mit am Tisch. „Wir werden unsere Präsenz jetzt noch weiter erhöhen“, sagt Knies mit Blick auf den Außendienst: „Wir nehmen die Vorfälle bitterbitterernst.“ Weil die Präsenz aber vor allem die Schulschlusszeiten betreffe, frage sich auch: Verlagert sich das Geschehen womöglich?

Neuer Fall wird bekannt: Weitere Körperverletzung in Kyritz am Montag

Unterdessen wurde ein weiterer Fall eines Übergriffs bekannt. Laut Polizei erschien am Mittwoch eine Mutter mit ihrem 16-jährigen Sohn auf der Wache und zeigte eine Körperverletzung an. Sie soll sich am Vortag der letzten Fälle, also am Montag, zugetragen haben. Da stieß der 16-Jährige gegen 14.30 Uhr am Supermarkt in der Straße der Jugend auf zwei andere Jugendliche, darunter ein 16-Jähriger „aus der Russischen Föderation“. Der habe ihn nach Zigaretten gefragt. Weil der Kyritzer verneinte, soll er geschlagen worden sein.

„Auf dem Boden liegend soll er weiterhin getreten worden sein und musste anschließend in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden“, heißt es in der Polizeiinformation.

Von Matthias Anke