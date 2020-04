Wittstock

In Streit geraten sind am Samstagabend zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Drosselweg in Wittstock. Eine Bewohnerin hustete daraufhin ihren Nachbarn mit der Bemerkung an: „Ich habe Corona“.

Aus Sorge verständigte der Nachbar die Polizei. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen. Nun wird ermittelt.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ-online