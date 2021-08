Wittstock

Seit Oktober 2020 betreut die A und S Nachbarschaftspflege Wittstock nun auch zwei Senioren-Wohngemeinschaften (WG) im Rackstädter Weg. Hinzukommen die drei WGs im Rote-Mühle-Quartier. „Unsere 53 Mitarbeiter betreuen gut 70 Klienten in Wittstock, mehr als die Hälfte davon ambulant“, informierte Geschäftsführer Alexander Schukany.

Die Nachbarschaftspflege betreut nun zwei WGs im Rackstädter Weg. Quelle: Christian Bark

Die Corona-Pandemie habe Personal und Klienten viel abverlangt. „Die Pflege ist intensiver geworden, die Vorsichtsmaßnahmen auch“, berichtete Pflegedienstleiterin Eike Seipt. Die Besucherkonzepte hätten permanent angepasst werden müssen. Wenngleich ein Großteil des Personals sowie der Klienten geimpft sei, würden weiterhin Hygiene- und Besucherkonzepte gelten.

So auch beim Sommerfest am Samstag, als zugleich im Rackstädter Weg die Einweihung der neuen WG gefeiert wurde. Für Stimmung sorgte DJ Egbert Schröder, es gab Gegrilltes und Getränke. „Wir wollten die Gelegenheit nutzen und im familiären Kreis zusammen mit unseren Mitarbeitern feiern“, sagte Alexander Schukany. Wer am Samstag nicht geimpft oder genesen war, konnte sich vor Ort direkt auf Covid 19 testen lassen.

Von Christian Bark