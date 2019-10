Nach der Landesgartenschau: Digitales Erbe wird genutzt

Wittstock

Die Stadt Wittstock stand während der Landesgartenschau ( Laga) so stark im Blickpunkt wie nie zuvor. Sowohl analog als auch digital erreichte das Marketing sehr viele Menschen. Um diesen Schwung, Aufbruchstimmung und das Potenzial auch zukünftig zu nutzen, liegen konkrete Ideen vor.

Perlenmädchen: Große Potenziale für Zukunft

Nadine Jürgen von der Agentur Perlenmädchen in Wittstock und Andreas Runze von der Agentur Runze und Casper aus Berlin stellten ihre Ideen beim Workshop „Wie geht es nach der Landesgartenschau weiter?“ am Sonntag beim 19. Tourismustag im Wittstocker Rathaus vor. Beide Agenturen warben für die Laga.

„Das Online-Marketing lag in unserer Hand, wir haben das redaktionell betreut und allein verantwortet“, so Nadine Jürgen. Sie sieht große Potenziale für die Zukunft. „Für die Nachnutzung der Online-Medien der Laga müssen die Seiten nicht umgebaut und das Design kann übernommen werden“, sagt sie. Dabei könnte die Stadt die finanziellen Kosten übernehmen – unter anderem fallen Personalkosten und Kosten für die regelmäßige Pflege des Newsbereichs an. Sie spricht sich dafür aus, dass „ Wittstock zukünftig nur noch mit einer Seite touristisch beworben wird.“

Bisher werben der Tourismusverein Wittstocker Land und die Laga mit jeweils einer Seite im Netz. Das System und die Grundkonstruktion der Laga-Seite ist vorhanden, kann weiterhin konzeptionell genutzt und muss nur umgebaut werden für News, Veranstaltungen oder Händleraktionen. „Es muss uns nur die Bereitschaft dafür signalisiert werden und das muss die Stadt machen“, sagte Nadine Jürgen.

Quelle: Laga-Gesellschaft Wittstock

Einen ersten Schritt bei der Weiternutzung hat die Stadt Wittstock bereits getan. Sie hat das Corporate Design der Laga, also die stilisierte Rose und den Schriftzug „Rundum schöne Aussichten“ käuflich erworben. „Damit kann das touristische Design der Stadt neu gestaltet werden“, sagte Jürgen.

Nadine Jürgen von der Agentur Perlenmädchen hat die Social-Media-Kanäle während der Landesgartenschau betreut. Quelle: Christamaria Ruch

In den Sozialen Medien sieht Nadine Jürgen ein großes Potenzial. Beim Facebookauftritt zur Laga folgten 2000 Nutzer dem Profil. Damit ist eine große Zielgruppe erreichbar, die Altersspanne liegt von 30 bis Ende 70.

„Was passiert, wenn die Sozialen Medien missachtet werden, ist am Beispiel rund um die Ideen zum verkehrsberuhigten Bereich am Kyritzer Tor zu sehen“, warnt Nadine Jürgen. Auf Facebook entwickelte sich in kurzer Zeit ein Hype, der aus Halbwissen entstand (die MAZ berichtete) und in eine Unterschriftenaktion mündete. Dann ließ Bürgermeister Jörg Gehrmann diese Idee wieder fallen.

„Wir haben in den Sozialen Medien die Möglichkeit, gegen schlechte Stimmungen zu steuern“, sagte Nadine Jürgen. „Unser Ziel ist, vernünftige Informationen herauszugeben und damit umzugehen, Themen sollen sinnvoll diskutiert werden. Es geht darum, die Bandbreite der Bevölkerung zu erreichen“, sagte Jürgen. Auch in der Laga-App sieht sie Potenziale für die Nachnutzung durch die Stadt: „Dafür sind keine weiteren Entwicklungskosten mehr notwendig.“

Stadtmauer und Museum

Andreas Runze empfiehlt ebenfalls, die im Zuge der Laga entstandenen Online-Netzwerke und Kooperationen weiter zu nutzen. Für ihn stehen außerdem die Themen Geschichte, mittelalterliche Stadt und Rosen für Wittstocks Marketingzukunft im Mittelpunkt.

Andreas Runze sieht mehrere Alleinstellungsmerkmale in Wittstock. Diese sollten in Zukunft touristisch ausgebaut werden. Quelle: Christamaria Ruch

„Die Stadtmauer und das Museum zum Dreißigjährigen Krieg sind Alleinstellungsmerkmale“, hob Runze hervor. Und: „Die Kraft aus der Laga muss mitgenommen werden.“

Bürgerdialog am 13. November

Die Stadt Wittstock lädt für Mittwoch, 13. November, 18.30 Uhr, in die Aula des Städtischen Gymnasiums zum Bürgerdialog über die Nachnutzung der Laga ein. Nadine Jürgen und Andreas Runze halten dort erneut ihren Impulsvortrag.

Von Christamaria Ruch