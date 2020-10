Wittstock

Nadine Jürgen hat nun offiziell das Amt der Vorsitzendes des Tourismusvereins „Wittstocker Land“ übernommen. Die Mitbegründerin der Werbeagentur „Perlenmädchen“ löst damit die Chefin des Hotels „Stadt Wittstock“, Antje Biewald-Blumenthal, ab. Diese erwartet demnächst ihr zweites Kind, wird aber weiterhin im Vereinsvorstand mitarbeiten.

„Wir beide werden uns in der ersten Zeit intensiv austauschen und ergänzen“, kündigte Antje Biewald-Blumenthal an. Während ihres Vorsitzes habe sie eine „tolle Zeit“ gehabt und viele Kontakte knüpfen können.

Nadine Jürgen von der Agentur Perlenmädchen hatte schon die Laga-Seite betreut. Quelle: Christian Bark

Nadine Jürgen will künftig „ Marketingsicht“ in ihr Amt mit einfließen lassen. Ehrenamtliches Engagement für ihre Stadt sei ihr eine „Herzensangelegenheit“. Wittstock touristisch voranzubringen, bedeute für Einwohner und Gäste einen Gewinn an Lebensqualität. Gleichzeitig müsse die Prignitz als „Gesamtregion“ stark auftreten.

Die Stadt Wittstock will weiterhin eng mit dem Verein zusammenarbeiten, wie Tourismusamtsleiterin Georgia Arndt bekräftigte. Auch der Geschäftsführer des Tourismusverbands Prignitz, Mike Laskewitz, freut sich darauf, gemeinsam Zukunftsthemen bestreiten zu können. Der Wittstock Verein gehört zum Verband, „und ist damit ein wichtiger Bestandteil im Gesamtgefüge“, wie Laskewitz betonte.

Zukunftsthemen, das werden laut dem Verbandsgeschäftsführer auch Felder wie das Onlinemarketing und die Besucherlenkung in Zeiten von Corona sein.

Auch Wechsel bei Vizevorsitzenden

In Sachen Online kann Nadine Jürgen bereits jede Menge Erfahrung vorweisen. Zuletzt hatte ihre Agentur die Auftritte der Landesgartenschau ( Laga) in Wittstock 2019 in den sozialen Netzwerken betreut. Zumindest die Webseite der Laga will der Verein nun für sich nachhaltig nutzen.

„Sie wird unser neuer Onlineauftritt“, sagte Nadine Jürgen. Womöglich könne der Übergang bis zum Frühjahr 2021 stattfinden. Bestandteil soll dort auch eine Datenbank mit touristischen Anbietern aus der Region sein.

Der Wittstocker Tourismusverein verfügt über einen neunköpfigen Vorstand. Darin sind neben Hoteliers und Touristikern auch regionale Erzeuger wie etwa die Kräuterfee Barbara Sommerfeld vertreten.

Nadine Jürgens Stellvertreter werden künftig Antje Biewald-Blumenthal und Thomas Krieglstein sein. Sie lösen die bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden, Verlando Konschak und Barbara Sommerfeld, ab.

Von Christian Bark