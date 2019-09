Zwei neue FSJ-lerinnen in der Stadt

Kostenlos bis 11:23 Uhr Zwei neue FSJ-lerinnen in der Stadt Neuen Erfahrungen entgegen: Julia Kranz und Laura Pischelt absolvieren gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Tourist-Information und in der Stadtbibliothek von Wittstock.

Die neuen FSJ-lerinnen in Wittstock: Laura Pischelt (vorn links in der Stadtbibliothek) und Julia Kranz (vorn rechts in der Tourist-Information). Sie werden unterstützt von Katja Reichelt, Leiterin der Tourist-Information, FSJ-Ausbildungsleiterin Anke Schlesinger und Bibliotheksleiterin Georgia Arndt (v.l.). Quelle: Björn Wagener