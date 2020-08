Wittstock

Es ist eine Premiere: Am Waldrand nahe Alt Daber wurde jetzt eine neue Karte installiert, die auf die Rad- und Wanderwege hinweist, die Touristen oder Einheimische von diesem Punkt aus einschlagen können. Es ist die erste Informationstafel ihrer Art.

Vier weitere werden in den Orten Eichenfelde, Zootzen, Dossow und Fretzdorf folgen. Das teilte Jürgen Paul bei der offiziellen Einweihung der überdachten Karte am Dienstagnachmittag mit. Er ist Mitglied des Tourismusvereins Wittstocker Land und engagiert sich für den Ausbau von Rad- und Wanderwegen in Wittstock und der Gemeinde Heiligengrabe.

„Beide Kommunen haben sich gemeinsam mit dem Tourismusverein buchstäblich auf den Weg gemacht, Rad- und Wanderwege als touristisches Angebot in der Region zu etablieren – Schritt für Schritt in den nächsten Jahren“, sagt er.

Wittstock in der Vorreiterrolle

Die Informationstafeln sind ein Anfang. „Die Stadt Wittstock nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein“, so Jürgen Paul. Denn diese Karten werde es demnächst auch als digitales Angebot geben. Sie sollen über das Geoportal des Landkreises abrufbar sein. Noch seien sie aber nicht freigeschaltet. Das könne auch schrittweise geschehen.

Neben mehreren Radwegen sind als Wanderwege ausgeschildert: der Heideweg, der Eichenfelder Rundweg, der Fischkarrersteig und der Weg zum Archäologischen Park nach Freyenstein – als Auftakt der künftig noch auszubauenden Verbindungen zu den sogenannten „Zeitschätzen Prignitz“. So werden die sechs wichtigsten archäologischen Sehenswürdigkeiten im Großraum Prignitz genannt. Vier Wegeprüfer haben den Zustand der Strecken stets im Blick: Jürgen Paul, Günter Lutz, Petra Habegger und Verlando Konschak. Es ist eine Aufgabe, die Kondition erfordert. Auf zusammengerechnet 500 bis 600 Kilometer schätzt Jürgen Paul sein Wanderpensum im vergangenen Herbst und in diesem Frühjahr.

Wegesteine statt Schilder

„Wir haben als Kennzeichnung an den Wegen weitgehend auf herkömmliche Schilder verzichtet und nutzen stattdessen lieber Wegesteine. Darauf sind die jeweiligen Richtungen zu erkennen und teilweise auch die Entfernungen angegeben“, so Jürgen Paul. Zur Streckenführungen auf der Karte gibt es auch Informationen zum Standort. Auf den folgenden Karten in den anderen genannten Orten werden diese Infos entsprechend angepasst. Andere Rad- und Wanderwege als die auf der Karte verzeichneten seien laut Jürgen Paul zwar begehbar, sie seien aber keine offiziellen Rad- oder Wanderwege.

Für Antje Biewald-Blumenthal, der Vorsitzenden des Tourismusvereins Wittstocker Land, kommt das Engagement rund um die Rad- und Wanderwege genau zur richtigen Zeit. „Nach dem großen Corona-Lockdown entdecken die Leute den Tourismus im eigenen Land“.

Übernachtungszahlen fast wie zur Landesgartenschau

„Alle wollen starten, aber nicht ins Ausland. Unsere Übernachtungszahlen knüpfen fast schon wieder an jene zur Landesgartenschau im vergangenen Jahr an“, sagt sie. Die meisten Besucher seien Radfahrer und Leute, die die Natur entdecken wollen. „Die Urlauber genießen das Draußensein und die Seen. Wir haben das Potenzial, um diese Angebote noch auszubauen, und das sollten wir auch tun.“ Antje Biewald-Blumenthal ist sich sicher, dass die Menschen auch im nächsten Jahr noch vorsichtig bleiben und lieber zu Hause Urlaub machen werden.

Guido Bischoff gab den Anstoß

Jürgen Paul dankte bei der Einweihung der ersten neuen Radler- und Wanderkarte vor allem Guido Bischoff, dem Leiter des Stadtforstes in Wittstock. „Er hatte den Anstoß dazu gegeben.“ Für Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann ist der gesamte Wittstocker Stadtwald eine „Sehenswürdigkeit“, die mitunter gar nicht mehr als solche wahrgenommen werde, „weil sich die Leute nicht mehr die Zeit dafür nehmen, sie zu erkunden“. Die neuen Karten helfen vielleicht ein wenig dabei, das zu ändern.

Von Björn Wagener