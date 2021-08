Wittstock

Beim Projekt „Clever Altern“ gehören mit Lisa Ostwald und Annette Hojczyk jetzt zwei neue Mitarbeiterinnen zum Team. Adelheid Borrmann und Deniz Öz arbeiten dort bereits seit Herbst vergangenen Jahres. Die Neubesetzung der Stellen wurde notwendig, weil Heide Schütt und Christian Pistol das Team verlassen haben.

Im Rahmen von „Clever Altern“ werden vor allem ältere Bürger in Heiligengrabe und Wittstock mit den digitalen Medien vertraut gemacht. „Clever Altern“ startete im Oktober 2020 als Pilotprojekt. Dahinter steht eine Initiative der beiden Kommunen Heiligengrabe und Wittstock, des Vereins Esta Ruppin sowie der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin.

„Clever Altern“ ist ein Modellprojekt in Heiligengrabe und Wittstock

„Clever Altern“ wird im Rahmen des Programms „Stärkung der Teilhabe Älterer - Wege aus der Einsamkeit und sozialen Isolation im Alter“ gefördert. Das Modellvorhaben läuft vorerst bis Ende September kommenden Jahres.

„Bei uns geht es darum, Menschen beim Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand zu begleiten, speziell mit dem Schwerpunkt digitale Angebote“, sagt Adelheid Borrmann. Bundesweit wird das Programm zur Stärkung der Teilhabe Älterer an mehreren Standorten angeboten; dabei variieren die einzelnen Projektschwerpunkte.

Ältere Bürger in Heiligengrabe und Wittstock werden mit digitalen Medien vertraut gemacht

Die Finanzmittel kommen aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie dem Europäischen Sozialfonds. Außerdem stellen die Sparkasse, der Kreisseniorenbeirat Ostprignitz-Ruppin und die Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) Wittstock Mittel bereit.

Zwei neue Gesichter im Team „Clever Altern“

Lisa Ostwald ist Bildungswissenschaftlerin und begann am 1. Juli mit ihrer Arbeit bei „Clever Altern.“ Zu ihren Arbeitsschwerpunkten zählen die Themen künstliche Intelligenz, das Ausleihen von mobilen Endgeräten oder Hausbesuche, um den Bürgern technische Systeme vorzustellen und sie damit vertraut zu machen.

Mit Annette Hojczyk bereichert eine Sozialarbeiterin das Team. Sie bringt umfassende Erfahrungen in der Beratung mit und leitete in den vergangenen acht Jahren ein Altenhilfezentrum in der Uckermark. Annette Hojczyk ist seit 1. August bei „Clever Altern“ tätig. „Ich übernehme Beratungen und bin auch für Handykurse zuständig“, sagt sie.

Ostwald und Hojczyk haben ihre Arbeitsplätze bei der Volkssolidarität in der Poststraße in Wittstock und sind außerdem mobil an unterschiedlichen Orten tätig.

Deniz Öz (M.) vom Team „Clever Altern“ sieht beim Handykurs in Blumenthal, welche Fortschritte Karola Doll (l.) und Marianne Schimmelpfennig mit der digitalen Technik machen. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Digitale Schulungsangebote werden in der Gemeinde Heiligengrabe ausgebaut

Für den Ausbau der digitalen Schulungsangebote stehen „Clever Altern“ nun 3000 Euro aus dem Programm „100 digitale Erfahrungsorte“ der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen bereit. „Mit diesen Mitteln können wir Notebooks für mobile Schulungen in der Gemeinde Heiligengrabe anschaffen“, sagt Adelheid Borrmann.

Bei den Handykursen unterstützen Adelheid Borrmann und Deniz Öz ältere Menschen beim Umgang mit der Technik. An ihrer Seite sind ehrenamtliche Digitallotsen tätig und unterstützen als Fachleute die Veranstaltungen.

Ralph Ueschner unterstützte den Handykurs in Blumenthal als ehrenamtlicher Digitallotse. Davon profitierte auch Heidi Lange. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

„Nach den ersten Handykursen stand fest, dass wir weiterhin den Menschen bei technischen Fragen zur Seite stehen wollen“, sagt Deniz Öz. Daraus entwickeln sich nun monatliche Stammtischangebote in Blumenthal, Wernikow oder Wittstock.

Aus den Kursangeboten entwickeln sich weitere Veranstaltungen

Das Projektthema digitale Technik und Kommunikation wurde im Herbst vergangenen Jahres innerhalb kürzester Zeit von der Realität und den Corona-Beschränkungen eingeholt. „Auf einmal haben wir uns über Zoom getroffen und die Besucher mussten sich den Zugang selbst erschließen“, sagt Deniz Öz.

Diese Zoomschulungen werden nun real vor Ort nachgeholt: Am Donnerstag, 12. August, um 13 Uhr im Bürgerhaus in Blumenthal, am Montag, 16. August, um 13 Uhr im Catharina-Dänicke-Haus in Wittstock sowie am Dienstag, 24. August, um 13 Uhr im Café „Grüne Oase“ in Jabel.

Nach fast einem Jahr Projektlaufzeit steht für Adelheid Borrmann fest: „Für unsere digitalen Themen und Inhalte brauchen wir auch die realen Begegnungen.“

Projektmitarbeiter von „Clever Altern“ stehen ab sofort bis Ende September donnerstags von 9 bis 11 Uhr auf dem Markt in Wittstock für digitale Fragen bereit. Darüber hinaus kann das Team über Deniz Öz telefonisch unter 033984/50 98 99 sowie über Lisa Ostwald unter 03394/47 59 13 75 für weitere Anfragen erreicht werden.

Von Christamaria Ruch