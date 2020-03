Neue Nisthilfe für Störche in Wulfersdorf

Wulfersdorf

Eine neue Nisthilfe für Störche ist in Wulfersdorf geschaffen worden. Sie wurde vor einigen Tagen auf dem Mast aufgebracht, der schon seit rund 40 Jahren ein Storchennest beherbergte. Doch zuletzt waren die Jungen dort nicht mehr sicher. „Das über die Jahre immer höher aufragende Nest drohte abzustürzen“, sagt dazu Thomas Kurschat, Mitglied des Ortsbeirates. Denn das Trägerrad war zerbrochen.

Um den Vögeln ein solches Unglück zu ersparen, wurde das Nest nun auf sichere Füße gestellt. Dafür habe Thomas Koppermann aus dem benachbarten Freyenstein seine Hilfe angeboten. Er stellte die Nisthilfe her. Sie misst rund 1,40 Meter im Durchmesser und besteht aus einem stabilen Boden aus Holzstreben und einem Rand aus Weidengeflecht, der dem künftigen Nistmaterial Halt geben soll.

In etwa 14 Metern Höhe auf einem Mast

Koppermann hat Erfahrung im Bau von Nisthilfen für Störche. Es ist bereits die dritte ihrer Art. Die beiden anderen Exemplare kamen in Freyenstein zum Einsatz. Die Flechtarbeiten für das Exemplar in Wulfersdorf habe aus Zeitgründen seine Tochter übernommen, berichtet er. Das Material dafür habe Christian Fischer aus Wulfersdorf bereitgestellt. Zusammengesetzt und fertiggestellt wurde das Ganze dann aber von Thomas Koppermann.

Mit der Hebebühne wurde die Nisthilfe nach oben gebracht.. Quelle: Privat

Die Nisthilfe befindet sich nun in etwa 14 Metern Höhe auf einem Mast auf einem Privatgrundstück in Wulfersdorf. Ein Metallrahmengitter an der Spitze bildet die Basis, auf der die Nisthilfe befestigt wurde.

Um die künftige Vogelbehausung in diese Höhe zu hieven, brauchte es technische Unterstützung. Sie kam von der Firma Nikolowius aus Wittstock, die eine Hebebühne zur Verfügung stellte. „Das hat uns sehr geholfen“, sagt Thomas Kurschat, der der Firma dankt.

Warten auf Bewohner: Bisher noch keine Störche in Wulfersdorf gesichtet

Ortsvorsteherin Tina Kreißl freut sich darüber, dass das Interesse der Anwohner an dem Storchennest so groß ist. „Sie hatten uns überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht, dass es erneuert und eine Nisthilfe aufgebracht werden müsste“, erzählt sie. Als alles fertig war, hätten sich Anwohner sogar mit einer Flasche Sekt bei den Helfern bedankt.

Der Rohbau ist fertig – nun fehlen noch die Bewohner. Quelle: Privat

Jetzt fehlen nur noch die Bewohner. Die Wulfersdorfer können nur hoffen, dass die Vögel die neue Nisthilfe annehmen werden. Die ersten Störche sind bereits wieder in der Region eingetroffen. In Wulfersdorf sei aber bisher noch keiner gesichtet worden, berichtet Thomas Kurschat.

Bevor die Störche in ihre neue Brutsaison starten, ist kürzlich auch in Blandikow der Versuch eines Nestbaus auf einem Gittermast vom Stromversorger Edis mit einer Nisthilfe unterstützt worden.

Von Björn Wagener