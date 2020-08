Wittstock

Der ehemalige Jugendklub C60 in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Wittstock hat als solcher ausgedient. Das Gebäude ist bereits weitgehend ausgeräumt. Die Jugend hat jetzt ein neues und modernes Domizil: Das Jugendzentrum an der Eisenbahnstraße hat dieser Tage seinen regelmäßigen Betrieb aufgenommen.

Die Stadt ist von ihren Abrissplänen für den ehemaligen C60 inzwischen abgerückt. Vielmehr soll dort künftig eine neue Klientel im Mittelpunkt stehen: „Es wird um die Betreuung von älteren Menschen gehen. Näheres lässt sich dazu noch nicht sagen“, berichtet Hans-Jörg Löther, Geschäftsführer der Wittstocker Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV).

Es gab eine Begehung

Es habe jedoch bereits eine Begehung stattgefunden, bei der auch ein Vertreter des Paritätischen Landesverbandes Brandenburg teilnahm. Er berät soziale Träger und hat somit einen Überblick über Angebote und Bedarfe in Sachen Betreuung älterer Menschen. Laut Löther habe der Verband signalisiert, einen Vorschlag für die Nachnutzung des Objektes zu machen.

Matthias Teut, Referent für Altenhilfe und Pflege beim Paritätischen, bestätigt, dass das Gebäude für eine derartige neue Nutzung geeignet sei. Er könnte sich in dem Gebäude eine Einrichtung der Tagespflege oder ambulante Wohngemeinschaften, eventuell auch eine Kombination aus beidem vorstellen. „Wir sind dabei, Ideen zu entwickeln“, sagt er. Dabei schließt er auch eine bauliche Erweiterung des Hauses nicht aus. Der Platz wäre vorhanden.

Wirtschaftlichkeit im Blick

Allerdings müsse bei allen Veränderungen immer die Wirtschaftlichkeit im Blick behalten werden. „Wir wollen zeitnah eine Konzeption vorlegen, die sich rechnet“, so Matthias Teut. Vom Umfeld des ehemaligen Jugendklubs, der ins Wohngebiet Röbeler Vorstadt eingebettet ist, ist er „tief beeindruckt“ – vor allem von der Liebe zum Detail, mit der es gestaltet wurde.

Küche kommt nach Wulfersdorf

Indes werden noch brauchbare Ausstattungsteile andernorts weiter verwendet. So soll die Küche aus dem Klub künftig im Jugendklub in Wulfersdorf noch gute Dienste leisten. Der Ortsbeirat beschäftigte sich auf seiner jüngsten Sitzung mit der Frage, wie die Küche abgebaut, zum neuen Einsatzort transportiert und dort wieder aufgebaut werden kann. Dabei zählt man auf Helfer aus dem Dorf.

Der Jugendklub 60 – wie er lange Zeit hieß – ist auch vielen Erwachsenen ein Begriff. Denn sie ­ verbrachten bereits ihre Freizeit als Jugendliche dort. Im April 2018 ­feierte der Klub sein 40-jähriges ­Bestehen. 1989 entstand der ­heutige Bau. Er ist deutlich in die Jahre gekommen. Deshalb war zunächst an einen Abriss gedacht worden.

Von Björn Wagener