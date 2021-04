Fretzdorf

Fretzdorf hat eine neue Ortschronistin. Es ist Gisela Modl. Sie wird die Ortschronik – rückwirkend ab dem Jahr 2020 – weiterführen. Die 66-Jährige übernimmt damit die Aufgabe ihrer Vorgängerin Carola Krause, die von 1993 bis 2016 die Ortsgeschichte dokumentierte.

Das Material, das viele Ordner füllt, wird zurzeit digitalisiert und auf PC und USB-Stick gespeichert. Für die Zeit bis 1999 sei das bereits erledigt, wie Ortsvorsteher Raimond Koop sagt. Alles andere soll demnächst folgen.

Schwierig indes ist die Zeit von 2016 bis heute. Da gibt es eine Lücke. Sie muss überbrückt werden mit Material, das sich womöglich noch bei Einwohnern aus dem Ort finden lässt.

Trotz der Digitalisierung soll die Chronik auch weiterhin auf Papier in Ordnern aufbewahrt werden. Denn so lässt sie sich am besten präsentieren – etwa bei Dorffesten oder ähnlichen Gelegenheiten.

Raimond Koop ist froh, eine neue Ortschronistin im Dorf zu haben. „Ich hatte in unserer Whatsapp-Gruppe in die Runde gefragt, wer sich vorstellen könnte, diese Aufgabe zu übernehmen – und sie hat sich gemeldet.“

Gisela Modl will nun zunächst versuchen, Material aus den vergangenen Jahren zu sammeln und hofft auf Zuträger aus dem Ort. Gleichzeitig wird sie die Chronik weiter schreiben, das heißt, Ereignisse dokumentieren.

Gisela Modl stammt ursprünglich aus dem mecklenburgischen Güstrow. Seit 1974 lebt sie in Fretzdorf und war dort viele Jahre lang als Erzieherin tätig. Nach ihrer Ausbildung in Kyritz wurde sie damals hierhin versetzt – freiwillig geschah das nicht.

„Ich bin mit Tränen hierher gekommen. Die Einsatzorte wurde einem ja zugeteilt“, erinnert sie sich. Die Umstellung von der Stadt aufs Land sei nicht leicht gewesen. Hinzu kam die spartanische Unterbringung in einer kleinen Kammer.

Doch sie lebte sich ein, lernte ihren späteren Mann kennen und fühlt sich heute wohl in Fretzdorf. Die Chronik, die sie erarbeitet, lagert sie im eigenen Heim, betont aber, dass sie keine privaten Besitzansprüche darauf erheben werde. Vielmehr soll das Dorf Zugriff darauf haben, wann immer die Chronik gebraucht wird.

Gern erinnern sich die Fretzdorfer an die 700-Jahr-Feier mit den Festumzügen im Jahr 2004. Kurt Feick aus dem Ort hatte damals sogar eine Broschüre dazu erstellt. „Aktuell ist es schwierig, das Dorfleben aufrecht zu erhalten“, sagt Gisela Modl und meint die Corona-Krise.

Dass es keinen Saal und keine Gaststätte in Fretzdorf mehr gibt – und damit keinen echten Treffpunkt – mache die Sache nicht leichter. Sie hat aber den Eindruck, dass sich junge Leute wieder stärker einbringen möchten.

Für die Chronik ergab sich kürzlich ein Überraschungsfund in der Kirche. Bei den dortigen Sanierungsarbeiten tauchten eine Reihe von Urkunden aus den 1960er Jahren auf sowie eine alte Zeitung vom 2. August 1973, in der es vor allem um den Tod von Walter Ulbricht ging.

