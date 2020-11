Wittstock/Pritzwalk

Mit etwas Verspätung sind sie nun ans Netz gegangen. An den drei neuen Packstationen der Deutschen Post können Kunden in Wittstock, Pritzwalk und Meyenburg künftig Pakete kontaktfrei und rund um die Uhr versenden oder abholen.

„Gerade für Berufstätige ist der Paketautomat eine bequeme Alternative zur Haustürzustellung“, sagt Postsprecherin Anke Blenn. Außerdem verschickten Kunden immer häufiger hierüber kontaktlos ihre Retourpakete und vorfrankierten Sendungen. Das sei gerade in der aktuellen Corona-Krise zu beobachten.

Über das Display kann zwischen Versenden, Abholen oder Paketlabel drucken gewählt werden. Quelle: Christian Bark

Die neue Station in Wittstock verfügt über 101 Fächer und ist am Rewe-Markt in der Röbeler Straße zu finden. Die Station in Pritzwalk befindet sich am Lidl-Markt in der Rostocker Straße und umfasst 72 Fächer. 67 Fächer hat die Station in Meyenburg am Penny-Markt in der Plauer Straße.

Onlineregistrierung und App bieten Vorteile

Laut Anke Blenn ist es vorteilhaft, sich vor der Nutzung als Postkunde online zu registrieren. Dort könne man auch festlegen, dass Sendungen alternativ in der Station hinterlegt werden. So werde man auch über den Verbleib der Pakete regelmäßig informiert.

Wer seine Sendung gleich zur Station geliefert wissen will, sollte auf jeden Fall registriert sein. Ist eine andere Person Empfänger, sollte diese zumindest registriert sein.

Der Scanner scannt Retourlabels, QR-Codes und frankierte Sendungen. Quelle: Christian Bark

Anders verhält es sich der Sprecherin zufolge bei Retouren. „Hier genügt das Scannen des Barcodes auf dem Retourenlabel“, erklärt Anke Blenn. Für eine Onlinefrankierung über die Internetseite der Post sei ebenfalls keine Registrierung notwendig. Online könne gleich bezahlt und das frankierte Label ausgedruckt werden.

Wer nicht drucken mag, kann den erhaltenen QR-Code auf dem Handy auch an den Scanner halten, dann druckt die Packstation das Label aus. Außerdem kann in Verbindung mit der Packstation auch die DHL-App auf mobilen Geräten genutzt werden.

In Wittstock und Pritzwalk sind es mittlerweile jeweils die zweiten Packstationen. In Wittstock befindet sich noch eine am Netto-Markt in der Rosa-Luxemburg-Straße, in Pritzwalk eine in der Wallstraße.

Mehr Informationen unter: www.dhl.de/packstation.

Von Christian Bark