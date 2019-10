Wittstock

Die Stadt Wittstock bekommt in Kürze ihre neue Rosenkönigin. Die Krönung wird innerhalb des 19. Tourismustages vollzogen. Dieser findet am Sonntag, 20. Oktober, von 11 bis 15 Uhr im Rathaus in Wittstock statt. Veranstalter sind die Stadt Wittstock und der Tourismusverein Wittstocker Land.