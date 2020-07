Biesen

Der Ruf nach Bauland wird auch in Biesen und seinen Gemeindeteilen immer lauter. „Wir können die Nachfrage gar nicht decken. Bauland ist so begehrt, bis die Schwarte kracht“, sagte Ortsvorsteher Burkhard Schultz salopp bei der Sitzung des Ortsbeirates in dieser Woche.

Der Nachbarort Eichenfelde hat derzeit 146 Einwohner, doch es könnten noch mehr werden, wie die Nachfrage zeigt. Die Stadtverordneten in Wittstock stellten Ende 2019 die Weichen für einen neuen Bebauungs-Plan (B-Plan) für den Schönfelder Weg in Eichenfelde. „Wir mussten das zu dieser Zeit anstoßen, sonst wäre die Frist ausgelaufen“, sagt Sabine Hentschke, Sachgebietsleiterin Planung bei der Stadt Wittstock, auf MAZ-Nachfrage. Jetzt hat die Kommune zwei Jahre Zeit, eine entsprechende Satzung zu fassen. „Der B-Plan ist unser Ziel, die finanziellen Voraussetzungen sind aber noch nicht geklärt“, so Hentschke.

Abrundungssatzung und Bushaltestelle

Burkhard Schultz teilte mit, dass in Neu Biesen derzeit eine neue Abrundungssatzung angestrebt wird. „Diese hat höchste Priorität.“ Dabei werden die Grenzen für die bebaute Ortslage festgelegt. Im Bereich Dudel bei Heinrichsdorf soll eine Bushaltestelle gebaut werden. Der entsprechende Antrag liegt beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin vor. 70 Prozent der Baukosten soll der Landkreis tragen und 30 Prozent die Stadt Wittstock.

Ingolf Lui, Burkhard Schultz und Ralf Zimmermann (v.l.) gehören zum Ortsbeirat in Biesen. Quelle: Christamaria Ruch

Flachspiegelbrunnen für den Erstfall

In Heinrichsdorf befindet sich nun in Höhe der Bushaltestelle ein neuer Flachspiegelbrunnen einschließlich Überfahrschutz. Er dient der Löschwasserversorgung für die Feuerwehr. Aufgrund der auseinander gezogenen Ortslage ist dieser zentrale Standort ideal. Derzeit wird der vorhandene Flachspiegelbrunnen in der Ortslage in Biesen erneuert.

Buckelpiste zwischen Biesen und Eichenfelde

Bei der Einwohnerfragestunde tauchte die Kritik an der Verbindungsstraße von Biesen nach Eichenfelde auf. Der drei Kilometer lange Abschnitt ist seit Jahren in einem sehr schlechten Zustand. Schlaglöcher und Aufbrüche schütteln die Autofahrer bei höherer Geschwindigkeit ordentlich durch. Derzeit ist völlig offen, wann dort gebaut wird, so der Ortsvorsteher.

Die Straße von Biesen nach Eichenfelde ist eine Buckelpiste und steht in der Kritik der Bürger. Wann sie saniert wird, ist völlig offen. Quelle: Christamaria Ruch

Ortsbegehung im August geplant

Eine Ortsbegehung in Biesen und den Nachbarorten ist mit Vertretern der Stadt Wittstock für August vorgesehen. Auch der Zustand an der Bushaltestelle am Ortseingang in Eichenfelde aus Richtung Biesen steht dann zur Debatte. Mehrere Einwohner machten ihrem Ärger bei der Sitzung Luft und bemängelten diese Situation. Die Bushaltestelle hat sich zum Treffpunkt für Jugendliche des Ortes entwickelt. Das bringt einen hohen Lärmpegel mit, der den unmittelbaren Anwohnern zusetzt. Hinzu kommen Müll und verdreckte Wände am Unterstand.

Die Bushaltestelle in Eichenfelde ist in Mitleidenschaft gezogen. Quelle: Christamaria Ruch

Friedhöfe im Blick

Auch die Friedhöfe in Biesen und Eichenfelde werden bei der Begehung besucht. Dort geht es um die weitere Gestaltung der Urnengemeinschaftsanlage in Eichenfelde. Trockenschäden auf dem Friedhof in Biesen sollen beseitigt werden. Erst vor zwei Jahren wurden dort Sträucher gepflanzt, dann zerstörten zwei trockene Sommer die Gehölze.

Eingeschränkte Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser wieder möglich

Die Stadt Wittstock hat die Dorfgemeinschaftshäuser im Zuge der Corona-Lockerungen am 26. Juni eingeschränkt freigegeben. Ortsbeiräte oder Treffen der Volkssolidarität sind damit wieder möglich. Ausgenommen davon sind private Feiern. Dies teilte Burkhard Schultz bei der Sitzung mit.

