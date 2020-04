Neuer Buchladen in Wittstock eröffnet

Wittstock

Die ehemalige „Rothersche Buchhandlung“, zuletzt Buchhandlung Steffen, ist wieder eröffnet worden. Sie kommt nun im neuen Gewand und mit neuem Namen daher. „Bücherquelle“ heißt das Geschäft jetzt, das Inhaberin Katinka Richter übernommen hat. Gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Daniela Diedrich, die auch schon zuvor in dem Buchladen gearbeitet hatte, betreut sich die Kunden seit Mittwoch nun offiziell.

„Wobei wir vorher auch schon eine Bestell- und Lieferservice angeboten haben“, sagt Katinka Richter. Zudem gelange man über die Webseite des Landes zum Onlineshop. Nun ist das Geschäft also offiziell eröffnet. Freilich unter anderen Umständen, als es sich die neue Inhaberin zunächst vorgestellt hatte. Denn wegen der Corona-Krise sind sämtliche Feiern zunächst tabu. „Dabei gehört eigentlich eine Feier zu so einer Eröffnung“, so Katinka Richter. Sie wolle das sobald wie möglich nachholen.

Sitzecken laden zum Verweilen. Quelle: Christian Bark

Für entsprechende Schutzvorkehrungen hat das Bücherquelle-Team gesorgt. Es gibt einen Spuckschutz am Verkaufstresen. Außerdem sind Markierungen auf dem Boten, zum Einhalten des Mindestabstands. Katinka Richter will ihr neues Geschäft zu einem „Ort zum Verweilen“ gestalten, wie sie sagt. Für Kunden soll es ein Kaffeeangebot geben, für Kinder Spielmöglichkeiten und einen Wickeltisch. Das alles ist derzeit nicht möglich, soll aber nach Corona umgesetzt werden.

Markierungen für Abstandsregeln befinden sich auf dem Boden. Quelle: Christian Bark

Die Kunden erwarten hunderte von Büchern, CDs, DVDs, Postkarten, Magazinen aber auch Spielen und Accessoires. „Was nicht hier ist, können wir problemlos bestellen“, informiert Katinka Richter. Neu sei, dass es nun auch Geschenkartikel, unter anderem für Kinder, gibt. Die Accessoires sollen laut der Inhaberin ergänzend zu den Bücherthemen wirken.

Es gibt eine Ecke mit Literatur über die Region. Quelle: Christian Bark

Weiterhin gibt es eine Ecke mit Literatur aus und über die Region, darunter mit dem aktuellen Jahrbuch des Landkreises Ostprignitz-Ruppin. Im Angebot hat die Bücherquelle aber auch Literatur zur aktuellen Krise. So etwa Kinderbücher, die den Unterschied zwischen Bakterien und Viren erklären.

Bücher mit Themen passend zur Corona-Krise stehen auch bereit. Quelle: Christian Bark

Mit der Bücherquelle gibt es in Wittstocks Innenstadt nun auch wieder eine Postannahmestelle. Abgegeben werden können unter anderem Einschreiben, Pakete und Päckchen, die dann über den Anbieter „Turbopost“ bundesweit verschickt werden. Ebenfalls bleibt der Anzeigenservice der MAZ im Geschäft erhalten. Aufgrund der Corona-Krise gestalten sich die Öffnungszeiten folgendermaßen: Montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr.

Mehr zur Bücherquelle unter: www.buchladen-wittstock.de

Von Christian Bark