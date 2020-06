Freyenstein

In Freyenstein gibt es seit Samstag einen Fahrradverleih. Er befindet sich an der Markthalle am Marktplatz. Für pauschal sieben Euro kann ein Rad am Tag der Ausleihe so lange wie gewünscht genutzt werden. Jeweils samstags zwischen 8 und 15 Uhr – der Öffnungszeit der Markthalle – werden Räder ausgegeben. Zurückgebracht werden können sie auch außerhalb dieser Zeit – falls die Tour etwas länger gedauert hat.

15 Fahrräder zum Ausleihen

Initiator der Aktion ist Hans-Herbert Gutz aus Freyenstein. Er

Wolfgang Krohse inmitten der Fahrräder, die zur Ausleihe bereitstehen. Quelle: Björn Wagener

sorgte dafür, dass insgesamt 15 Fahrräder für diesen Zweck angeboten werden können. Ein Aufruf an Leute, die noch gut nutzbare Fahrräder übrig haben, machte es möglich. Wolfgang Krohse sorgt indes dafür, dass sie technisch einwandfrei in Schuss sind. Der Mann, der jahrelang ein Fahrradgeschäft in Potsdam betrieb, kennt sich bestens mit der Materie aus und hilft auch mal, wenn Besucher Probleme mit ihren Fahrrädern haben sollten.

Drei Exemplare als Hingucker

Damit der neue Ausleih-Service bekannter wird, wurden am Samstag zunächst drei Fahrräder gut sichtbar, aber gesichert an der Ecke zum Marktplatz in einen Ständer gestellt. Dazu platzierte Ortsvorsteherin Christa Ziegenbein ein Pappschild mit entsprechender Aufschrift. Doch auf das Angebot sollte künftig bereits am Neuen Schloss hingewiesen werden. Da stimmt sie mit Hans-Herbert Gutz überein.

Denn dort werden die Besucher empfangen, die das Schlossensemble oder den Archäologischen Park besuchen möchten. Wer mit dem Auto angereist ist, hat vielleicht Lust, sich in den Sattel zu schwingen und die Umgebung noch intensiver zu erleben. Deshalb sei es wichtig, dass die Leute dort auf diese Möglichkeit hingewiesen werden.

Öffnungszeiten besser abstimmen

Christa Ziegenbein wünscht sich allerdings eine bessere Abstimmung der Öffnungszeiten der Besucherinformation im Neuen Schloss mit denen der Markthalle. Die Besucherinfo öffnet samstags und sonntags jeweils von 13 bis 17 Uhr. Die Markthalle schließt bereits um 15 Uhr. „Sie länger zu öffnen, lohnt sich für uns nicht. Da ist dann keine Bewegung mehr drin.“ Möglicherweise könne ein Schild am Neuen Schloss angebracht werden, das auf die Öffnungszeit der Markthalle hinweist. Das hätte den Vorteil, dass Leute, die zu früh ankommen, sich dort aufhalten können – und vielleicht sogar eine Fahrradtour unternehmen.

Von Björn Wagener