Freyenstein

So viele Interessierte wie am Montag hat es bei den Sitzungen des Ortsbeirats in Freyenstein schon lange nicht mehr gegeben. Zahlreiche Bürger waren an dem Abend in den Versammlungsraum in die alte Schule gekommen, um sich unter anderem über den neusten Stand der Planungen für Veranstaltungen zu informieren.

Ein...