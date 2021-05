Wittstock

Ein neuer Mobilfunkmast soll in Wittstock errichtet werden. Der potenzielle Standort befindet sich an der Meyenburger Chaussee hinter dem Kaufland-Gelände. Dieser Mast soll den gut 30 Jahre alten Standort an der ehemaligen Polizei in der Röbeler Straße ablösen.

„Damit sichern wie die aktuelle Ist-Situation bei der Mobilfunkversorgung“, sagte Martin Bünning, Amtsleiter für Stadtentwicklung in Wittstock. Er informierte die Mitglieder des städtischen Bauausschusses darüber bei ihrer Sitzung Ende vergangener Woche.

Mobilfunkmast in der Röbeler Straße in Wittstock wird aufgegeben

Hintergrund: Das Land Brandenburg als Eigentümer der ehemaligen Polizeiimmobilie möchte das Grundstück in der Röbeler Straße veräußern. Dazu gehört auch die Fläche mit dem Mobilfunkmast. Das Land sieht bessere Verkaufsoptionen ohne Funksender.

Bereits 2018 teilte das Land der Telekom diese Absicht mit und kündigte den Vertrag. Die Stadt Wittstock hat die Telekom seitdem bei der Standortsuche und bei den vertraglichen Angelegenheiten mit dem Eigentümer unterstützt.

Standortsuche für neuen Funkmast ist schwierig

Nicht jeder Standort ist funktechnisch für das Versorgungsnetz geeignet. Um eine stabile Mobilfunkversorgung zu sichern, ist ein Zusammenspiel von drei Mobilfunkmasten erforderlich. Der Funkturm am Ortsausgang in Richtung Babitz sowie auf der Aussichts- und Gedenkplattform am Bohnekamp gehören im vorliegenden Fall dazu.

Sämtliche Optionen in der historischen Altstadt, an der Ringstraße und am Wiesenweg schieden aus unterschiedlichen Gründen aus. Die Kommune hatte darüber hinaus keine weiteren eigenen Flächen zur Auswahl.

Stadt Wittstock hatte hohen Erfolgsdruck

„Wir wussten funktechnisch nicht mehr weiter“, räumte Bünning ein. Dabei war der Erfolgsdruck hoch - der ersatzlose Wegfall vom alten Mast hätte sich auf die gesamte Funkversorgung in der Stadt ausgewirkt.

Der Durchbruch konnte jetzt erzielt werden. Ein Eigentümerwechsel bei der potenziellen Fläche hinter dem Kaufland-Gelände eröffnete neue Verhandlungsspielräume. Zudem sicherte die Immobilienverwaltung von Kaufland zu, auf ihrer Fläche die notwendigen Kabel verlegen zu lassen.

Zustimmung vom Eigentümer der potenziellen Fläche

„Jetzt haben wir die Zustimmung, dass dort auf einer 10 mal 10 Meter großen Fläche ein Mobilfunkmast errichtet werden kann. Das ist die Option“, sagte der Amtsleiter. Auf dieser Grundlage werden die weiteren Verfahrensschritte eingeleitet und geprüft.

„Die Mobilfunkversorgung ist für eine lebenswerte Stadt von hoher Bedeutung. Es ist wichtig, dass wir bald einen weiteren Standort bei uns haben, der diese Art der Lebensqualität für die Zukunft sicherstellt“, sagt Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann.

Ganz Wittstock hängt am Tropf der Mobilfunkversorgung

5000 Haushalte, Unternehmen, Schulen und Kitas, das KMG Klinikum und die Gäste der Stadt profitieren von dieser Verbesserung, teilt Georg von Wagner, Pressesprecher bei der Deutschen Telekom, mit. Derzeit sind zehn Mobilfunksender im Bereich der Stadt Wittstock in Betrieb, davon sind bereits fünf mit dem neuesten Mobilfunkstandard 5G ausgestattet.

„Wir hoffen auf die Realisierung dieses Vorhabens und wegen der Relevanz auf die Akzeptanz in Wittstock“, sagte Martin Bünning.

Von Christamaria Ruch