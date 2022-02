Wittstock

Allein zur Tanzschule, aber nicht allein tanzen – das geht demnächst in Wittstock. Die Tanzschule Schier-Rösel veranstaltet erstmals einen Tanzkurs speziell für Singles. Er beginnt am Montag, 7. März, und erstreckt sich über elf Tanzstunden. Sie finden danach jeweils montags von 19 bis 20 Uhr im Vereinssaal „Zur Eiche“ in der Gröperstraße 33 in Wittstock statt. Für die Teilnehmer gilt die 2G-Regel, sie müssen also geimpft oder genesen sein.

Tanzschule reagiert in Wittstock auf Nachfragen

Damit reagiert die Tanzschule auf Nachfragen potenzieller Schüler, die genau darauf abzielten: „Es hieß öfter: ’Ich bin allein. Kann ich auch ohne Tanzpartner teilnehmen?’“, berichtet Tanzlehrerin Katrin Rösel. Das war dann immer etwas schwierig. „Ich kann zu einem Tanzpaar, das gemeinsam dabei ist, schwer sagen, dass der Mann noch einmal ein paar Runden mit einer einzelnen Frau tanzen soll.“

So waren Solo-Tänzer oder -Tänzerinnen immer eher schlecht unterzubringen. Bei dem neuen Single-Tanzkurs gibt es solche Probleme nicht. Dann sollen sich die Tanzpaare erst auf dem Parkett finden.

Trotz Corona in Wittstock mal wieder rauskommen

Ganz nebenbei ist das auch eine Möglichkeit für Alleinstehende, nach der bisher zweijährigen Corona-Zeit wieder mal raus zu kommen und andere Leute kennen zu lernen. „Das lässt sich mit dem Tanzen ganz gut verbinden“, findet Katrin Rösel.

Auch wenn sie den Eindruck hat, dass es allgemein schwer sei, Leute für Aktivitäten oder fürs Ausgehen wieder zu begeistern. Der Single-Tanzkurs sei ein Versuch, der bislang so noch nicht in Wittstock stattgefunden habe.

Auch für die Tanzlehrerin ist das ein Stück weit Neuland. Sie weiß, dass sie da etwas behutsamer herangehen muss. Die Leute seien zunächst natürlich etwas zurückhaltender.

Kleine Sektrunde zum Warmwerden in Wittstock

„Deshalb gibt es zum Auftakt erst mal eine kleine Sektrunde“, sagt Katrin Rösel. Es komme aber auch auf die Charaktere an. Mancher kommt rasch mit seinem Gegenüber klar, bei anderen dauert es länger, bis das Eis bricht. „Ich werde aber viele Paarwechsel machen, damit jeder mit jedem mal tanzen kann.“

Katrin Rösel hofft, dass sich zehn Personen für den Single-Tanzkurs finden. Knackpunkt ist ein möglichst ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen. Erfahrungsgemäß melden sich mehr Frauen als Männer. „Wenn zwei Frauen miteinander tanzen – das geht, aber zwei Männer?“ Katrin Rösel weiß selbst nicht, warum das so ist, aber zwei tanzende Männer seien eher ungewöhnlich, „obwohl ich das aber auch schon hatte“.

Mit dem Disko-Fox geht es in Wittstock los

Die Teilnehmer lernen dann zuerst den Disko-Fox, danach den Walzer und den Foxtrott. Vorkenntnisse braucht es nicht. Wer aber schon etwas tanzen kann – umso besser.

Ein durchweg ungewöhnlicher Tanzkurs ist jener, der 2019 in Wittstock begann. Denn er wurde nicht nur von Corona unterbrochen und verzögert. Aus ihm ist inzwischen auch ein kleiner montäglicher Tanzkreis geworden. Auch treffen sich immer sonntags Hobbytänzer, die teils schon über Jahre dabei sind.

Wann welche Tanzkurse in Wittstock stattfinden, ist unter www.tanzcentrum.com nachzulesen. Dort sind auch Anmeldungen möglich.

