Wittstock

Sie ist Wittstocks Wahrzeichen und umarmt buchstäblich den Stadtkern – jetzt ist ihr sogar ein Buch gewidmet: Unter dem Titel „Die Wittstocker Stadtmauer – vom Wehrobjekt zum historischen Denkmal“ stellen die Autoren Wolfgang Dost, Jürgen Pawlitta und Markus Hennen die knapp 2,5 Kilometer lange „Greisin“, wie sie zuweilen liebevoll genannt wird, näher vor.

Am Donnerstag waren die Autoren in der Stadtbibliothek zu Gast. Auf dem Hof hatten sich viele Besucher unter freiem Himmel versammelt. Dort fand im Beisein von Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann sowie Unterstützern und Sponsoren die Präsentation des Werkes und gleichzeitig der offizielle Startschuss für den Verkauf der 350 Exemplare statt. Jedes ist 85 Seiten stark. Die Autoren erinnerten sich an dem Nachmittag an ihre gemeinsame Arbeit – und der Historiker Wolfgang Dost erklärte, weshalb gerade dieses Buchprojekt für ihn etwas ganz Besonderes war.

Stadtmauer mit Historie und Esprit

Zunächst aber dankte Gehrmann den Autoren für ihren Einsatz. „Denn die Wittstocker Stadtmauer

Ein Blick ins Buch. Quelle: Björn Wagener

hat nicht nur Geschichte, sondern Esprit, der Identität stiftet.“ Allerdings müsse sie auch ständig beobachtet werden, wenn sie erhalten werden soll. Und dazu brauche es engagierte Menschen – wie sie im Förderverein zum Erhalt der historischen Stadtmauer – oder kurz Stadtmauerverein –zu finden sind. Vor zehn Jahren ging er mit 22 Mitgliedern an den Start – heute sind es 91.

Für das Buchprojekt taten sich der Vereinsvorsitzende Jürgen Pawlitta und der Schriftführer Markus Hennen mit dem Historiker Wolfgang Dost zusammen. Um das insgesamt 11 000 Euro teure Vorhaben finanziell zu stemmen, taten sich mehrere Sponsoren zusammen: Laut Jürgen Pawlitta kamen 2500 Euro vom Landkreis, weitere 2500 Euro von der Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) und 1000 Euro von Thomas Hausbalk. 5000 Euro steuerte der Verein aus eigener Kasse bei, „weil es uns finanziell gar nicht so schlecht geht“, wie er sagte.

Buch soll auch Touristen ansprechen

Die Prioritäten waren von vorn herein klar: „Es sollte keine Broschüre werden, die dann irgendwo

Wolfgang Dost signiert ein Exemplar des neuen Buches „Die Wittstocker Stadtmauer - vom Wehrobjekt zum historischen Denkmal“. Quelle: Björn Wagener

in der Ecke liegt, sondern ein Buch“, so Pawlitta. Außerdem sollte inhaltlich die Historie vorangestellt werden, weil das Werk auch Touristen ansprechen will. Gleichwohl war es den Autoren wichtig, die Einheimischen „für den Wert des historischen Baudenkmals zu sensibilisieren“ und ferner die Vereinsarbeit widerzuspiegeln.

„Wir haben hier ein Buchprojekt vor uns, das es so noch nicht gegeben hat“, sagte Wolfgang Dost, der näher auf den Inhalt einging. Denn obwohl er ein erfahrener Autor ist und bisher nach eigenen Angaben acht Bücher verfasst hat, so waren die Bedingungen diesmal für ihn ungewohnt. „Hier waren wir ein Team und mussten schauen, wie wir zusammen zurechtkommen“, so Wolfgang Dost. Das habe man aber gut gemeistert.

Über Jahrhunderte hinweg immer wieder Probleme

777 Jahre ist es her, dass die Wittstocker Stadtmauer 1244 erstmals erwähnt wurde. Die weiteren recherchierten Daten fanden sich meist immer dann, „wenn etwas mit ihr nicht in Ordnung war“, 1714 zum Beispiel: Wolfgang Dost zitierte ein Schreiben aus jenem Jahr an die Staatsbehörde über den „Zerfall“ der Stadtmauer mit Bitte um „rasche Linderung“. Ähnliche historische Belege gehen auf 1776 und 1790 zurück. In letzterem Jahr war die Stadtmauer gar „akut in Gefahr“. Etwa ein Drittel ihrer ursprünglichen Höhe von elf Metern wurde abgetragen. Heute liegt ihr höchster Punkt bei 7,81 Metern.

Zur „Franzosenzeit“ 1813, als Napoleon die östliche Prignitz einnehmen wollte, wurde Wittstock in einen „festungsähnlichen Zustand versetzt“. 1910 sollten Teile der Mauer „liquidiert“ werden, was aber nicht geschah. 1920 folgten Restaurierungsarbeiten an der Brinkmauer und 1947 im Burgbereich. Zu DDR-Zeiten gab es mindestens neun Restaurierungseingriffe von allgemein minderer Qualität, so Dost. 1990 bescheinigten Bauingenieure der Uni Halle der Mauer drei Probleme: schlechte Gründung, sensibles Backsteinmaterial, fehlende Abdeckung.

Umfangreiche Instandsetzung begann 1990

In jenem Jahr begann eine umfangreiche Instandsetzung. 2,5 Millionen D-Mark flossen bis 1996 in das Projekt. Wolfgang Dost berichtete, dass damals fast 60 000 D-Mark an Spenden zusammen kamen.

Markus Hennen ging auf die Vereinsarbeit ein und hob verschiedene Schulprojekte hervor. Die Landesgartenschau 2019 in Wittstock habe die Stadtmauer zudem besonders gut in Szene gesetzt. „Ich hoffe, dass das Buch dazu beiträgt, den Verein noch bekannter zu machen“, sagte er.

Das Buch „Die Wittstocker Stadtmauer – vom Wehrobjekt zum historischen Denkmal“ ist in der Stadtbibliothek für 14,50 Euro erhältlich.

Von Björn Wagener