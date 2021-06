Wittstock/Pritzwalk

Die Corona-Krise hat Harold Bumann sehr bewegt. Vor allem die Gespräche mit den Menschen, die der katholische Pater für Wittstock, Pritzwalk und Meyenburg geführt hat. „Die Leute haben eine große Angst bekommen“, berichtet er. Diese Angst aber auch andere Geschichten vermeintlich auswegloser und schwieriger Lebenssituationen haben den Pater dazu bewogen, ein Buch zu schreiben.

„Es gibt sichere Hoffnung!“ lautet der Titel dieses ersten Buches aus der Feder Harold Bumanns. Darin berichtet er über Schicksale von Menschen, die er persönlich kennt, aber auch von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. „Ich habe das mit entsprechenden Quellenangaben versehen“, erklärt der Autor.

Die erste Auflage umfasst 250 Exemplare. Quelle: Christian Bark

Thematisch dreht sich vieles um Schicksalsschläge, Depression, Trauer und auch Tod. „Es gibt immer Menschen, die Hoffnung aus Erfahrung heraus vermitteln können und das versuche ich mit diesem Buch“, sagt Harold Bumann.

Denn mit Blick auf die Corona-Krise hätte er sich von der Kirche insgesamt mehr Engagement gewünscht, um als eine „Säule der Hoffnung“ zu wirken. In seiner Eigenschaft als Seelsorger hat der Pater viele Erfahrungen sammeln können. „Mir ist auch wichtig, dass die Hoffnung nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern wirklich sicher vermittelt werden kann“, betont er.

250 Exemplare in der ersten Auflage

Die erste Auflage des Buches ist nun mit 250 Exemplaren erschienen. Die Bücher sind ausschließlich im lokalen Handel, nämlich im Wittstocker und Pritzwalker Buchladen, erhältlich. „Statt es über Amazon anzubieten, wollte ich lieber die Geschäfte vor Ort unterstützen“, sagt Harold Bumann.

„Das ist eine schöne Idee aus der Region heraus“, sagt Katinka Richter, Inhaberin der Wittstocker Buchhandlung „Bücherquelle“. Noch mehr beeindrucke sie, dass der Pater selbst nichts von den Einnahmen seines Buches haben möchte. Tatsächlich soll der Großteil der Einnahmen einem wohltätigen Projekt des Vereins „Maria hilf-t“, dem Harold Bumann selbst angehört, zugutekommen.

„Der Verein organisiert seit vielen Jahren Transporte von Gebrauchtwaren aus Deutschland in arme Regionen nach Albanien“, erklärt Harold Bumann. Im vergangenen Jahr habe er dort auch einen Kinderspielplatz errichten lassen. „Die Einnahmen aus meinem Buch sollen in die Miete für den Lastwagen fließen, mit dem die Spenden transportiert werden“, sagt der Pater.

Die Bücher gibt es im Wittstocker und Pritzwalker Buchladen. Quelle: Christian Bark

Aus seiner Zeit in Entwicklungsländern wisse er, wie viel Armut es noch auf der Welt gebe. Deshalb war klar, dass er sein Buch auch für einen karitativen Zweck zur Verfügung stellen werde. „Ich hatte von meinem Orden aus schon einige Jahre in Indien aber auch in Peru gearbeitet“, blickt der Pater zurück. In Albanien selbst sei er bisher noch nicht gewesen, habe es aber mal vor. Auch Ideen für weiter Publikationen hat Harold Bumann schon gesammelt.

Das Buch umfasst rund 195 Seiten inklusive Quellenverzeichnis. „Von der Größe her passte es super in einen Briefumschlag, ist also auch gut verschickbar“, sagt Katinka Richter.

Interessierte können es ab sofort für 10 Euro in der „Bücherquelle“ in Wittstock, Gröperstraße 1, sowie in der Pritzwalker Buchhandlung, Marktstraße 45, erwerben.

Von Christian Bark