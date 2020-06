Mit dem TSF-W verfügen die Brandschützer in Berlinchen ab sofort über einen nagelneues Einsatzfahrzeug. Es gehört zum Standard für kleine Einheiten. Die Stadt Wittstock investierte dafür 110.000 Euro.

Bei der Übergabe des neuen Einsatzfahrzeuges vom Typ TSF-W (r.) an die Brandschützer in Berlinchen waren am Donnerstag auch die Wittstocker Stadtspitze und deren Wehrführung dabei. Quelle: Christamaria Ruch