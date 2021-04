Erinnerung an die Landesgartenschau 2019 in Wittstock: Die Rückwand des künstlerischen Hinguckers von Annett Glöckner trägt nun ebenfalls ein Motiv aus Fliesen.

Künstlerin Annett Glöckner, Fliesenleger Michael Fechner (Mitte) und Jan Gerbendorf, Mitarbeiter des Kulturamtes in Wittstock, an der gestalteten Rückwand der Fliesenwand auf dem Blecihwall in Wittstock. Die Wand erinnert an die Zeit der Landesgartenschau 2019. Quelle: Björn Wagener