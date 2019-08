Wittstock

Die Wittstocker Kunstausstellung „ Fundamenta 1“ ist seit Freitag mit einem Kunstwerk auf der Laga präsent. Der in der Prignitz lebende Künstler Frank Piepenhoff, der auch der Kurator der Fundamenta ist, hat eine seiner Skulpturen im Friedrich-Ebert-Park auf dem Landesgartenschau-Gelände in Wittstock aufgestellt. Damit soll auf die Ausstellung, die derzeit im Kunsthaus Dosse Park zu sehen ist, aufmerksam gemacht werden.

Zwei große Kunstausstellungen

Neben der Landesgartenschau finden zeitgleich zwei große Kunstausstellungen in Wittstock statt: Die Kunstblume und die Fundamenta 1. Die Kunstblume präsentiert ein breites Spektrum von regionalen Künstlern. Die Fundamenta 1 zeigt ausgewählte künstlerische Positionen, die sich durch besondere Eigenständigkeit und hervorstechende Qualität auf internationaler Ebene auszeichnen. Das Kunsthaus Dosse Park hat die Fundamenta 1 initiiert. Zugleich öffnet das Kunsthaus mit dieser Ausstellung die schönen und geschichtsträchtigen Räume des letzten in Deutschland erhaltenen Invalidenhauses für die Öffentlichkeit.

Frank Piepenhoff hat 15 Jahre lang bis 2017 die Kunstgut-Academy of Fine Arts Berlin geleitet. 1993 begann er in Simbabwe mit der Steinbildhauerei, die bis heute eine besondere Rolle in seinem Werk einnimmt.

