Wulfersdorf/Katerbow

Gegenüber herkömmlichen Sorten mutet weißer Senf schon nahezu exotisch an, wie Landwirt Matthias Kollhoff aus Wulfersdorf findet. Er leitet den Ökohof Müritzwiesen, der in Brandenburg und Mecklenburg Partner und Anbauflächen hat. Er baut seit einigen Jahren weiße Senfsaat an – in diesem Jahr auf rund 30 Hektar Fläche. „Die getrocknete Saat verkaufe ich an verschiedene Hersteller, darunter auch Senfproduzenten“, erklärt er.

Seit diesem Jahr hat der Landwirt aber einen ganz besonderen Partner bei der Hand. Die Ölmühle aus Katerbow presst aus der Saat Senföl. Betreiberin Anke Stamer zeigt sich begeistert von dem Produkt. „Weißer Senf schmeckt total mild, blumig aber auch würzig“, sagt sie.

Auf rund 30 Hektar baut Matthias Kollhoff Senf an. Quelle: Privat

Zwar enthielten die Öle keine Omega-3-, dafür aber Omega-6-Fettsäuren. Hinzu kämen Vitamine, Radikale und ätherische Effekte. „Schon beim Pressen merkt man, wie die Nase frei wird“, berichtet Anke Stamer.

Hinzu komme eine antibiotische Wirkung. Anwendungsgebiete sind etwa bei Krämpfen, Hexenschuss, Gicht und Kopfschmerzen. „Weißer Senf hat aber auch schmerzlindernde, heilende Wirkung bei Krebspatienten. Vor allem wirkt der Verzehr vorbeugend gegen Krebs“, erklärt Matthias Kollhoff. Laut Anke Stamer unterstütze der Verzehr verschiedene Behandlungen der Krankheit.

Senföl kann erhitzt werden

Positiv bewertet die Ölmühlenbetreiberin zudem, dass Senföl erhitzt werden kann. Damit also auch Teil von Teig oder als Bratenfett verwendet werden kann. Ideal sei es aber als Salatöl oder Dressing, gern könne man das Öl auch einfach so vom Löffel schlecken. Besonders wichtig: das Öl darf nicht zu viel Erucasäure enthalten, da diese in zu großer Konzentration negative Wirkungen haben können. Matthias Kollhoff garantiert laut Anke Stamer hingegen, dass seine Saat keinerlei Erucasäure enthält. Darüber hinaus verfüge der Hof über ein Öko-Zertifikat.

Mit 100-Mililiter-Fläschchen vom Probepressen war Anke Stamer zuletzt schon in der Region unterwegs gewesen. Etwa beim Hoffest der Bibliothek in Wittstock. Am kommenden Sonntag ist sie auch beim Kunsthandwerkermarkt in Netzeband vertreten.

Senfsaat beim Trocknen in Priborn. Quelle: Privat

Theoretisch kann sie aus drei Kilogramm Senfsaat einen Liter Öl gewinnen. Aber eben nur theoretisch. „Beim Probepressen fiel auf, dass es wesentlich weniger ist“, berichtet Anke Stamer. Das rentiere sich somit weniger für sie und den Landwirt.

Umso wichtiger wäre es ihrer Meinung nach, die gesamte Saat zu nutzen, auch den übrig gebliebenen Presskuchen. „Daraus lässt sich super Senf oder Sauce herstellen“, sagt Anke Stamer. Bis die Ölmühle dazu selbst einmal imstande sein wird, suchen sie und Matthias Kollhoff nun einen Verarbeiter des Presskuchens, um die gesamte Breite der wohltuenden Saat verwerten zu können.

Von Christian Bark