Neuruppin

Ja, es sei richtig, dass ihr Mandant in dem Baumarkt in Wittstock zwei Äxte geklaut habe. Auch, dass es anschließend vor dem Baumarkt mit einem Mitarbeiter ein Gerangel gegeben habe, in dessen Verlauf der Angeklagte eine Axt erhoben habe.

Aber nicht, um den Mann damit zu schlagen, was dieser wohl so interpretiert habe. Diese Erklärung gab Verteidigerin Undine Weyers am Donnerstag vor dem Neuruppiner Amtsgericht für den 36-jährigen Angeklagten ab.

Geklaut, um Cannabis kaufen zu können

Er redete von Beschaffungskriminalität, die er so erklärte: Er sei von Cannabis abhängig, habe aber dafür nicht immer das Geld – dann klaue er, um das Diebesgut anschließend zu verkaufen. Das habe er auch mit den Äxten vorgehabt.

„Ich habe mir mein Leben versaut, sozusagen“, sagte er. Er gab an, 1998 als 14-Jähriger mit seiner Großmutter aus Kasachstan nach Deutschland gekommen zu sein. So richtig Fuß hat er hier offensichtlich nicht gefasst. „Weil es hier so schlecht lief, bin ich mit 25 oder 26 Jahren zurück in die alte Heimat“, sagte der Angeklagte. Sein Aufenthalt dort war nur von kurzer Dauer. Eine Ausbildung hat er in Deutschland nicht gemacht.

Im Baumarkt Äxte gestohlen

„Die Anklage stimmt im Großen und Ganzen“, sagte Verteidigerin Weyers. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, am 9. Mai 2017 zwei Äxte im Gesamtwert von 139,90 Euro unter seiner Jacke versteckt, ohne zu bezahlen, aus dem Baumarkt entwendet zu haben. Vor dem Markt soll er von einem Mitarbeiter verfolgt und von diesem aufgefordert worden sein, in den Markt zurückzukehren.

Daraufhin soll der Angeklagte in jede Hand eine Axt genommen und seinem Verfolger Schläge angedroht haben. Dann soll er eine Axt fallen gelassen und mit der anderen, in beiden Händen haltend, in Richtung des Mitarbeiters geschlagen haben. Dieser konnte sich noch rechtzeitig wegdrehen. Anschließend soll der Angeklagte auch die zweite Axt fallen gelassen haben und geflüchtet sein.

Mit Axt gedroht

So sah es die Staatsanwaltschaft – jedenfalls bisher. Denn nach den Zeugenaussagen lässt sich bisher der Vorwurf der versuchten gefährlichen Körperverletzung nicht bestätigen. „Bisher haben wir keine gefährliche Körperverletzung“, räumte die Staatsanwältin ein. Das sah das Gericht auch so.

Keiner der am Donnerstag vor Gericht gehörten Zeugen hatte eine solche Handlung beobachten können. Eine Baumarkt-Angestellte hatte gesehen, wie sich der Angeklagte zwei Äxte unter die Jacke steckte. Sie lief hinter ihm her, ein Kollege kam ihr zu Hilfe, wie sie sagte. „Sie haben sich wohl etwas gekabbelt“, erinnerte sie sich. Ob der Angeklagte die Axt erhoben hat, das wusste sie, anders als damals bei der Polizei, nicht mehr.

Da hatte sie ausgesagt, dass der Dieb die Axt mit beiden Händen gepackt und erhoben habe, als wolle er zuschlagen, ihr Kollege aber habe ausweichen und ihm das Werkzeug entwenden können. Ein anderer Baumarkt-Mitarbeiter hatte nur mitbekommen, dass ein Mann mit zwei Äxten weg rannte und diese dann weg warf – mehr nicht.

Viele unterschiedliche Erinnerungen an einen Vorfall

Der Geschäftsführer hatte von dem Geschehen überhaupt nichts mitbekommen. Sie hätten sich auf der Fahrt jetzt nochmal darüber unterhalten. Und die Erinnerungen seien unterschiedlich gewesen.

Eine Frau, die damals an einem Spargelstand am Eingang des Marktes arbeitete, hatte jetzt auch keine konkreten Erinnerungen mehr an den Vorfall. Bei der Polizei hatte sie ausgesagt, dass sie gesehen habe, wie der Angeklagte mit einem orangefarbenen Gegenstand ausgeholt habe und der andere dem Schlag habe ausweichen können.

Zeuge zur Wahrheitsfindung benötigt

Derjenige, der den Ladendieb verfolgt hat, war ebenfalls als Zeuge geladen, erschien aber nicht. Er hat inzwischen die Arbeitsstelle gewechselt. Das Gericht konnte ihn an seinem neuen Arbeitsplatz erreichen: Er hatte den Termin schlicht und einfach vergessen.

„Es ist ein bisschen problematisch, auf ihn als Zeugen zu verzichten“, meinte die Staatsanwältin. Dieser Auffassung schloss sich das Gericht an. „Ohne ihn haben wir keine Grundlage, den Angeklagten wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung zu verurteilen.“ Nun soll er am kommenden Verhandlungstag, den 2. März, gehört werden.

Von Dagmar Simons