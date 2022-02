Die Agentur für Arbeit Neuruppin, in deren Zuständigkeitsbereich die Landkreise Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, das Havelland und Oberhavel gehören, meldete für Januar 2022 einen geringeren Anstieg an Arbeitslosen als für die Saison üblich. Im Vergleich zum Dezember hat sich die Arbeitslosenquote um 0,4 Prozentpunkte erhöht, sie liegt nun bei 5,5 Prozent. Im vergangenen Jahr waren es noch 6,4 Prozent. Ein direkter Effekt der Pandemie sei demnach in der Statistik nicht nachweisbar.