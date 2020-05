Neuruppin: Probleme trotz neuer Windradregel

Neuruppin

Begrüßt hat am Dienstag Christian Wenger-Rosenau, dass sich nach monatelangem Ringen die große Koalition im Bund endlich auf einen Mindestabstand von 1000 Metern von Windrädern zu Wohnhäusern geeinigt hat. „Die 1000 Meter sind eine sehr gute Regelung“, sagte der Neuruppiner, der seit 1988 etwa 160 Windkraftanlagen errichtet hat.

Der einstige Maschinenbauer und Diplomsozialpädagoge wartet seit dem vergangenen Jahr auf die Genehmigung vom Landesamt in Potsdam für den Bau von 16 weiteren Anlagen, die sich in fünf Windparks in der Prignitz sowie in Ostprignitz-Ruppin drehen sollen. Doch bisher trauten sich die Behörden nicht zu entscheiden, so Wenger-Rosenau. Der Windradplaner hofft, dass sich das nun ändern wird.

Klarheit nur für Bayern

Allerdings sind mit der Einigung beim Bund noch längst nicht alle Fragen geklärt. Ansgar Kuschel, der Leiter der Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel, findet zwar die klare Ansage zur 1000-Meter-Abstandsregel gut. „Das stimmt mit der Landesvorgabe in Brandenburg überein“, so Kuschel. Jedoch vermisst der Chefplaner ebenso klare Ansagen zu möglichen Sonderregelungen der einzelnen Bundesländer.

Klar sei nur, dass Bayern weiterhin mit größeren Abstandsregeln agieren kann. Dort richtet sich der Mindestabstand nach der jeweiligen Höhe der geplanten Windräder.

Ist ein Abstand von 750 Metern auch erlaubt?

Offen ist indes, ob in Ausnahmefällen der Mindestabstand von 1000 Metern auch unterschritten werden darf. Die Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel hatte im Sommer 2016 entschieden, dass Windräder bis auf 150 Metern Höhe aufgestockt werden können, wenn sie mindestens 750 Meter von Gebäuden entfernt sind. Das ist für gut 300 der mehr als 900 Windkraftanlagen möglich, die in den drei Kreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel stehen.

Die sogenannte Länderöffnungsklausel findet Leonhard Schuster bedenklich – weil dann wohl der Mindestabstand von 1000 Metern unterschritten werden darf. Schuster leitet in Rohrlack (Amt Temnitz) eine Einrichtung für behinderte Menschen. In deren Nähe sollen 23 Windräder errichtet werden, wobei jedes bis zu 240 Meter hoch werden kann. Das ist fast 100 Meter höher als der Berliner Funkturm. Schuster fordert deshalb einen Mindestabstand von 3000 Metern zu den Energieriesen – bisher vergeblich.

Verwaltungsgericht muss entscheiden

Indes ist auch Windradplaner Wenger-Rosenau trotz der Einigung auf 1000 Meter Mindestabstand nicht zufrieden. Grund: Es ist unklar, wie es mit der Windradplanung in der Region weiter geht, nachdem das Land einen neuen Plan für die drei Kreise nicht genehmigt hat und nun das Verwaltungsgericht über den Streit befinden muss.

Von Andreas Vogel